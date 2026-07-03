Украина сократила экспорт агропродукции в июне: какие культуры обрушились больше всего

По итогам июня 2026 года Украина экспортировала 4 791,8 тыс. тонн продукции агропромышленного комплекса. Это на 7,5% меньше по сравнению с показателем предыдущего месяца.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на данные Украинского клуба аграрного бизнеса.

Аналитики отмечают, что такое проседание отгрузок в конце маркетингового периода является типичным сезонным явлением.

В то же время в стране все еще остаются значительные объемы продукции, предназначенной для продажи на внешние рынки, прежде всего зерновых культур.

Динамика по категориям

Сокращение экспорта наблюдалось по всем основным категориям продукции АПК. Наибольшее снижение зафиксировано в сегменте масличных культур и растительных масел, экспорт зерновых остался почти неизменным по сравнению с маем.

зерновые культуры – 3 562,7 тыс. т. Объемы экспорта остались почти на уровне предыдущего месяца, сокращение составило 0,1%. В структуре зерновых преобладала кукуруза – 55,3%, пшеница составляла 43,9%, ячмень – 0,7%;

масличные культуры - 157,2 тыс. т. По сравнению с маем экспорт сократился на 51,4%. Основную долю составляла соя – 70,8%, рапс – 24,4%, подсолнечник – 3,1%;

растительные масла – 308,2 тыс. т. Падение к показателю предыдущего месяца составило 33,5%. В структуре преобладало подсолнечное масло - 78,7%, соевое масло составляло 15,8%, рапсовое - 5,4%;

жмыхи после извлечения растительных масел — 359,0 тыс. т. Объемы экспорта сократились на 13,9%. Основную долю составлял соевый жмых — 71,7%, подсолнечный — 28,3%;

другие виды агропромышленной продукции - 404,7 тыс. т. Падение к предыдущему месяцу составило 2,0%.

Напомним, в марте 2026 года Украина увеличила экспорт агропродукции на 10,8%. Всего за месяц было отгружено 5,5 млн. тонн товаров, причем рост был зафиксирован во всех основных категориях сельскохозяйственной продукции.