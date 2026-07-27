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Ціни на пальне 27 липня 2026 року: скільки коштує бензин, дизель та газ на заправках сьогодні?
Розповідаємо, скільки коштує літр бензину, дизелю та автогазу. Дані виданню Delo.ua надала Консалтингова група А-95.
Сьогодні, 27 липня 2026 року (понеділок), в Україні спостерігаються значні зміни у середніх цінах на пальне.
|Вид палива
|Ціна (зміна)
|А-95+
|84,18 грн (+45 коп)
|А-95
|80,91 грн (+83 коп.)
|А-92
|77,64 (+43 коп.)
|ДП
|88,18 грн (+2,96 грн)
|Газ
|41,53 грн (+26 коп.)
Ціни на пальне по АЗС
|Оператор
|А-95+
|А-95
|А-92
|ДП
|Газ
|OKKO
|85,90
|82,90
|89,90
|41,90
|UPG
|81,90
|79,90
|86,50
|41,50
|WOG
|85,90
|82,90
|89,50
|41,90
|УКРНАФТА
|82,90
|79,90
|77,90
|85,90
|39,90
|SOCAR
|88,40
|85,40
|90,90
|41,76
|AMIC
|83,45
|80,46
|87,94
|40,66
|БРСМ-Нафта
|78,31
|86,94
|39,53
Нагадаємо, з 23 по 24 липня середня вартість дизельного пального зросла на 2,22 грн/л до 85,23 грн/л, а бензину марки А-95 — на 1,05 грн/л до 80,08 грн/л. З початку тижня дизельне пальне на заправках здорожчало на 6,43 грн/л, а бензин — на 6,51 грн/л.