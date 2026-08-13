18 серпня у Києві відбудеться конференція "Вбудовані фінанси для бізнесу", організована eDilo у партнерстві з Mastercard та UKRSIBBANK BNP Paribas Group. У заході візьмуть участь представники Glovo, Епіцентру, WOG, Uklon та інших провідних українських і міжнародних компаній. Учасники говоритимуть про те, як вбудовані фінанси впливають на продажі, клієнтський досвід та створюють нові можливості для розвитку бізнесу.

Як бізнесу працювати коли доступу до капіталу обмежений, але водночас потрібно збільшувати продажі, скорочувати шлях клієнта до покупки та зменшити кількість відкладених угод?

На конференції 18 серпня ви дізнаєтеся, як працюють вбудовані фінанси в реаліях українського бізнесу.

Глобальні дослідження, кейси, нетворкінг.

18 серпня у UNIT.City.

Реєструйтеся на захід за посиланням: welcome.edilo.com.ua

Для кого цей захід?

Конференція орієнтована на власників і керівників бізнесу, комерційних та фінансових директорів, а також керівників напрямів продажів, розвитку, партнерств та цифрової трансформації. Передусім – на компанії, які шукають нові інструменти для збільшення продажів, залучення клієнтів та масштабування бізнесу через фінансові й партнерські рішення.

Від економічних викликів до нових моделей фінансування

Перший блок конференції буде присвячений викликам, які стримують розвиток українського бізнесу, та інструментам для зростання. Представники бізнесу й фінансового сектору обговорять доступ до капіталу, платоспроможність клієнтів, інвестиції та розвиток внутрішнього ринку.

Також Mastercard представить глобальне дослідження "Вбудовані фінанси: світові тенденції та нові можливості для бізнесу" про зміни в очікуваннях клієнтів та розвиток фінансових сервісів усередині нефінансових продуктів.

Як фінансування стає частиною продажу

Представники UKRSIBBANK, Епіцентру, WOG та інших компаній на практичних прикладах покажуть, як фінансування може бути інтегроване безпосередньо у процес продажу.

Для покупця це можливість не відкладати необхідну закупівлю через нестачу обігових коштів, для продавця – збільшувати кількість завершених угод і середній чек, а для банків та фінансово-технологічних компаній – створювати нові продукти без ускладнення шляху клієнта.

Партнерські моделі та вбудовані фінанси як інструмент розвитку

Підприємці та керівники компаній обговорять, як партнерські моделі допомагають бізнесу швидше розвиватися без необхідності створювати всі рішення самостійно.

У центрі дискусії – франчайзинг, технологічні інтеграції, фінансова інфраструктура та спільні продукти. Окрему увагу приділять ролі фінансування у розвитку франчайзингових мереж і запуску нових партнерських точок.

Учасники також розглянуть, як інтеграція фінансових рішень безпосередньо у продукт або процес продажу може збільшувати кількість завершених угод і середній чек, робити товари та послуги доступнішими та створювати нові можливості для розвитку бізнесу.

Вбудовані фінанси сьогодні стають стратегічним інструментом не лише для банків і фінансово-технологічних компаній, а й для роздрібної торгівлі, електронної комерції, торговельних майданчиків, сервісних компаній, франчайзингових мереж та бізнесу, що працює з іншими компаніями.

Саме про те, як перетворити фінансування з бар’єру на драйвер розвитку бізнесу, говоритимуть учасники конференції.

Дата: 18 серпня 2026 року

Місце: B12 UNIT.Verse, Київ

Детальна програма та реєстрація: welcome.edilo.com.ua