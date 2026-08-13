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Київщина отримала захисні конструкції для енергооб’єктів

Лінії електропередач
Київщина отримала захисні конструкції для енергооб’єктів / Unsplash

Київщина отримала понад 33 тонни захисних конструкцій для енергетичної інфраструктури. Їх використовуватимуть для зміцнення енергооб’єктів та проведення ремонтно-відновлювальних робіт.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на Міненерго.

Обладнання надійшло від шведського агентства The Swedish Civil Defence and Resilience Agency (MSB) та було передане зі складів хабів екстреної енергетичної допомоги Міненерго.

Захисні конструкції мають використовуватися для підвищення стійкості енергетичних об’єктів до можливих атак, а також для безпечнішого проведення ремонтних і відновлювальних робіт.

Нагадаємо, від початку 2026 року Україна отримала 4593 одиниці енергетичного обладнання, зокрема генератори, трансформатори, котельні та когенераційні установки. Додатково очікується постачання ще 1206 одиниць техніки для відновлення та підтримки енергосистеми.

Автор:
Тетяна Гойденко

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