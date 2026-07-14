Прогноз урожая украинской пшеницы вырос до 24 млн тонн

Департамент сельского хозяйства США (USDA) опубликовал обновленный мировой прогноз баланса основных сельскохозяйственных культур на 2026/27 маркетинговый год. Согласно новым данным, показатели для Украины были пересмотрены в сторону роста.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на отчет USDA.

Пересмотр прогноза связан с благоприятными условиями для озимой пшеницы, в результате чего ее производство в Украине увеличено на 0,5 млн т – до 24,0 млн т. Прогноз экспорта также повышен на 0,5 млн т – до 14,5 млн т. Конечные запасы остались почти без изменений и оцениваются на уровне 2,53 млн т.

Ситуация на мировом рынке пшеницы

В целом в мире USDA ожидает меньшее предложение, но более высокие уровни потребления и торговли:

Мировое производство пшеницы снижено на 0,1 млн т - до 819,97 млн т;

Прогноз мирового экспорта увеличен на 1,1 млн т - до 213,05 млн т;

Мировые конечные запасы сокращены на 2,6 млн т - до 272,8 млн т.

Баланс кукурузы в Украине и мире

Для украинской кукурузы прогнозы производства (30 млн т) и экспорта (23 млн т) остались без изменений. В то же время, ее конечные запасы в Украине снижены на 0,5 млн т — до 2,1 млн т.

На мировом рынке кукурузы зафиксированы следующие изменения:

Прогноз мирового производства снижен на 3,3 млн т — до 1 297,1 млн т (в частности из-за жары в ЕС, ухудшившей урожайность во Франции и засухи в Кении);

Мировой экспорт кукурузы повышен на 2,3 млн т - до 209,9 млн т;

Мировые конечные запасы сокращены на 6,0 млн т — до 275,3 млн т (наибольшее падение ожидается в Китае, Украине и ЕС).

Как отмечает аналитик УКАБ Максим Гопка, июльский отчет положительный для Украины. Несмотря на стабильные показатели производства украинской кукурузы, всеобщее сокращение ее мировых запасов делает глобальный баланс напряженным, что будет поддерживать спрос на украинскую продукцию.

Напомним, пшеница подорожала после атак Украины по российским НПЗ и танкерам. Цены на пшеницу в пятницу выросли на фоне опасений трейдеров по поводу возможных перебоев со снабжением после атак Украины по российским нефтеперерабатывающим заводам и нескольким танкерам у побережья РФ.