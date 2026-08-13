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Россияне ударили по локомотиву пассажирского поезда в Одесской области: есть погибшие

Российский шахед попал в пассажирский поезд
Российский шахед попал в пассажирский поезд / Укрзалізниця

В четверг, 13 августа, российский реактивный ударный БПЛА типа "Шахед" атаковал пассажирский поезд в Одесской области. В результате вражеского попадания в локомотив погибли машинист и его помощник.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба "Укрзализныци".

Несмотря на смертельную угрозу, локомотивная бригада до последнего продолжала вести поезд, чтобы обеспечить безопасность людей.

По данным главы УЗ Александра Перцовского, угрозу БПЛА зафиксировала мониторинговая команда и дала команду на остановку поезда. В этот момент он заходил на станцию, чтобы пассажиры могли безопасно покинуть вагоны.

340 пассажиров и поездную бригаду удалось спасти – среди них пострадавших нет. Людей эвакуировали в безопасное место, а для дальнейшей доставки в Одессу организовали автобусные рейсы.

В АО "Укрзализныця" выразили соболезнования семьям погибших железнодорожников:

"Сегодня у нас страшная новость для железнодорожной семьи. Наши коллеги до последнего делали свою работу и делали все, чтобы защитить людей, за которых отвечали. Склоняем головы перед преданностью наших коллег и храним память о них. Мы рядом с их близкими и сделаем все возможное, чтобы поддержать их в это тяжелое время ", - подчеркнули в компании.

Напомним, несколько дней назад в Днепропетровской области российский беспилотник попал в локомотив пассажирского поезда. Пассажиров и поездную бригаду успели эвакуировать из вагонов после предупреждения мониторинговой группы о потенциальной угрозе.

Автор:
Татьяна Бессараб

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