Экспорт говядины из Украины сократился из-за проблем с логистикой

В июле Украина сократила экспорт крупного рогатого скота и мороженой говядины по сравнению с предыдущим месяцем. На поставки могли повлиять проблемы с отгрузкой из-за черноморских портов и роста транспортных расходов, тогда как на мировом рынке усиливается конкуренция между основными экспортерами.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на данные АВМ.

В июле Украина экспортировала около 1,3 тыс. тонн КРС живым весом — на 14% меньше, чем в июне, и на 34% меньше, чем в июле прошлого года. В то же время выручка составила $4,06 млн и выросла на 10% за месяц.

Экспорт свежей и охлажденной говядины составил 343 тонны, что на 23% меньше июньского показателя. В то же время по сравнению с июлем 2025 года поставки были почти в десять раз больше. За семь месяцев Украина экспортировала 2,56 тыс. тонн такой продукции на $20,41 млн. — почти в 25 раз больше в натуральном выражении, чем в прошлом.

Мороженую говядину в июле экспортировали 1,69 тыс. тонн — на 1% меньше, чем в июне. За январь-июль поставки составили 10,93 тыс. тонн, что на 3% меньше в годовом исчислении, однако выручка увеличилась на 9% - до $49,4 млн.

Среди возможных причин сокращения поставок называется приостановка отгрузок продукции животноводства через черноморские порты после российских ударов, а также удорожание нефти и горючего, увеличившее затраты на перевозку.

Одновременно украинским экспортерам приходится работать в условиях более жесткой конкуренции. Китай, крупнейший мировой импортер говядины, наращивает собственное поголовье КРС и ограничивает часть импорта квотами. Это заставляет крупных поставщиков, в частности, Бразилию и Австралию, активнее переориентировать продукцию на другие рынки.

Дополнительную конкуренцию создает Аргентина, планирующая наращивать экспорт говядины. В то же время в США предложение остается ограниченным из-за сокращения поголовья КРС и последствий засухи, что поддерживает высокие мировые цены на красное мясо.

В июле Украина не импортировала живую КРС. Импорт охлажденной говядины составил 15 тонн, а мороженой – 124 тонны.

В июне 2026 года Украина экспортировала около 1,52 тыс. т крупного рогатого скота (КРС) живым весом. Этот показатель на 25% меньше по сравнению с маем 2026 года, но на 25% больше по отношению к июню 2025 года.