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Україна скоротила експорт великої рогатої худоби попри стійкий світовий попит на яловичину

корови
Україна скоротила експорт ВРХ / Depositphotos

У червні 2026 року Україна експортувала близько 1,52 тис. т великої рогатої худоби (ВРХ) живою вагою. Цей показник на 25% менший порівняно з травнем 2026 року, але на 25% більший відносно червня 2025 року. 

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Асоціація виробників молока.

Валютна виручка від продажу тварин становила $3,68 млн, що на 29% менше за травневий результат і на 33% менше порівняно з червнем минулого року. Загалом за січень-червень 2026 року Україна продала за кордон 10,84 тис. т ВРХ на суму $24,63 млн.

У секторі свіжої та охолодженої яловичини зафіксовано зростання. У червні 2026 року експортовано 445 т цієї продукції, що на 2% перевищує показник травня. Виручка склала $3,67 млн, збільшившись на 7% за місяць.

За перші шість місяців 2026 року експорт свіжої яловичини досяг 2,22 тис. т на суму $17,66 млн. Порівняно з аналогічним періодом минулого року натуральні обсяги поставок зросли майже в 33 рази, а фінансова виручка — майже в 41 раз.

Експорт мороженої яловичини у червні 2026 року склав 1,71 тис. т. Показник знизився на 6% порівняно з травнем 2026 року, але зріс на 6% відносно червня 2025 року. Дохід від цього напрямку склав майже $7,75 млн, що на 4% менше травневого показника та на 47% менше порівняно з червнем попереднього року. У першому півріччі 2026 року експортовано 9,23 тис. т мороженого м'яса на суму $41,78 млн.

Фото 2 — Україна скоротила експорт великої рогатої худоби попри стійкий світовий попит на яловичину

Показники імпорту м'ясної продукції в Україну у червні 2026 року продемонстрували спад. Країна зменшила ввезення ВРХ до 28 т; імпорт охолодженої яловичини зафіксувався на рівні 13 т і не змінювався протягом місяця; поставки мороженої яловичини скоротилися до 115 т. Якщо порівнювати з червнем 2025 року, закупівлі ВРХ за кордоном зменшилися на 89%, охолодженої яловичини — на 11%, а мороженої — на 23%.

Фото 3 — Україна скоротила експорт великої рогатої худоби попри стійкий світовий попит на яловичину

Аналітики очікують, що пропозиція ВРХ на світовому ринку залишатиметься відносно обмеженою й надалі, тому ринок може залишатися напруженим.

Нагадаємо, у березні 2026 року Україна суттєво збільшила експорт великої рогатої худоби та яловичини, скориставшись високими світовими цінами та глобальним дефіцитом червоного м’яса.

Автор:
Тетяна Ковальчук