Світовий дефіцит яловичини стимулює експорт з України

Експорт яловичини з України зріс / Depositphotos

У березні 2026 року Україна суттєво збільшила експорт великої рогатої худоби та яловичини, скориставшись високими світовими цінами та глобальним дефіцитом червоного м’яса.

Як пише Delo.ua, про це інформує пресслужба Асоціації виробників молока.

Україна нарощує експорт м’яса

Україна у березні 2026 року наростила експорт великої рогатої худоби (ВРХ) та яловичини на тлі низьких закупівельних цін на сире молоко, високих світових цін та загального дефіциту червоного м’яса на міжнародних ринках.

За даними Держмитслужби, у березні експорт ВРХ живою вагою становив близько 2,79 тис. тонн, що на 58% більше, ніж у лютому 2026 року, і на 12% більше, ніж у березні 2025 року. Грошова виручка склала 5,26 млн дол., що також перевищує показники попередніх періодів. У січні–березні 2026 року експорт ВРХ становив 5,53 тис. тонн на 11,61 млн дол.

Поставки свіжої або охолодженої яловичини у березні зросли до 467,2 тонн, що більш ніж удвічі перевищує показник лютого. Експортна виручка становила 3,69 млн дол. Загалом за перший квартал експорт свіжої яловичини досяг 991 тонни на 7,61 млн дол., а обсяги зросли майже у 23 рази у річному вимірі.

Експорт мороженої яловичини у березні становив 1,67 тис. тонн (+31% до лютого), а виручка - 7,37 млн дол. За три місяці Україна експортувала 3,91 тис. тонн на 17,8 млн дол., попри зниження обсягів на 8% у річному вимірі.

Зростання експорту відбувається на тлі глобальних ринкових тенденцій. У США ціни на яловичину залишаються високими через обмежену пропозицію та стабільний попит, у Бразилії худоба дорожчає через дефіцит поголів’я та активний експорт, а в Австралії виробництво яловичини зросло до багаторічних максимумів на тлі високого міжнародного попиту.

Водночас у березні Україна не імпортувала нетелів через низькі ціни на сире молоко. Імпорт охолодженої яловичини зріс до 19,3 тонни (+41%), а мороженої — до 83,5 тонни (+20%) порівняно з лютим.

Загалом ринок яловичини залишається залежним від глобального попиту, зокрема з боку Китаю, США та країн Азії, що підтримує високі ціни попри коливання виробництва в різних регіонах світу.

Нагадаємо, виробництво яловичини в Україні продовжує адаптуватися до умов воєнних ризиків та економічної нестабільності. За результатами попереднього року загальний обсяг виробництва продукції склав 222 тисячі тонн. 

Автор:
Ольга Опенько
