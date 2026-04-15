Мировой дефицит говядины стимулирует экспорт из Украины

Экспорт говядины из Украины вырос / Depositphotos

В марте 2026 года Украина значительно увеличила экспорт крупного рогатого скота и говядины, воспользовавшись высокими мировыми ценами и глобальным дефицитом красного мяса.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует пресс-служба Ассоциации производителей молока.

Украина наращивает экспорт мяса

Украина в марте 2026 года нарастила экспорт крупного рогатого скота (КРС) и говядины на фоне низких закупочных цен на сырое молоко, высоких мировых цен и общего дефицита красного мяса на международных рынках.

По данным Гостаможслужбы, в марте экспорт КРС живым весом составил около 2,79 тыс. тонн, что на 58% больше, чем в феврале 2026 года, и на 12% больше, чем в марте 2025 года. Денежная выручка составила 5,26 млн долл., что также превышает показатели предыдущих периодов. В январе-марте 2026 года экспорт КРС составил 5,53 тыс. тонн на 11,61 млн дол.

Поставки свежей или охлажденной говядины в марте выросли до 467,2 тонн, что более чем вдвое превышает показатель февраля. Экспортная выручка составила 3,69 млн. дол. В целом за первый квартал экспорт свежей говядины достиг 991 тонны на 7,61 млн долл., а объемы выросли почти в 23 раза в годовом исчислении.

Экспорт мороженой говядины в марте составил 1,67 тыс. тонн (+31% к февралю), а выручка – 7,37 млн дол. За три месяца Украина экспортировала 3,91 тыс. тонн на 17,8 млн долл., несмотря на снижение объемов на 8% в годовом исчислении.

Рост экспорта происходит на фоне глобальных рыночных тенденций. В США цены на говядину остаются высокими из-за ограниченного предложения и стабильного спроса, в Бразилии скот дорожает из-за дефицита поголовья и активного экспорта, а в Австралии производство говядины выросло до многолетних максимумов на фоне высокого международного спроса.

В марте Украина не импортировала нетел из-за низких цен на сырое молоко. Импорт охлажденной говядины вырос до 19,3 тонны (+41%), а мороженой – до 83,5 тонны (+20%) по сравнению с февралем.

В целом рынок говядины остается зависимым от глобального спроса, в частности со стороны Китая, США и стран Азии, что поддерживает высокие цены, несмотря на колебания производства в разных регионах мира.

Напомним, производство говядины в Украине продолжает адаптироваться к условиям военных рисков и экономической нестабильности. По результатам предыдущего года общий объем производства продукции составил 222 тысяч тонн.

Автор:
Ольга Опенько
