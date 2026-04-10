Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,47

+0,09

EUR

50,80

+0,04

Наличный курс:

USD

43,60

43,45

EUR

51,01

50,80

AI Лидеры

AI Лидеры
Четыре года большой войны

Четыре года
большой войны
Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс-2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Экспорт говядины упал до 19,6 тыс. тонн: что происходит с украинским животноводством

говядина
Украина экспортировала 19,6 тысячи тонн говядины в прошлом году / Depositphotos

Производство говядины в Украине продолжает адаптироваться к условиям военных рисков и экономической нестабильности. По результатам предыдущего года общий объем производства продукции составил 222 тысяч тонн. На внешние рынки страна поставила 19,6 тысячи тонн мяса.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на УКАБ .

Сокращение поголовья крупного рогатого скота

Статистика указывает на продолжающуюся тенденцию уменьшения количества КРС, которая составляет около 2 миллионов голов, что на 10% меньше по сравнению с 2024 годом и на 24% ниже 5-летнего среднего показателя.

Наибольшие потери понесли частные домохозяйства и фермы в восточных регионах страны из-за непосредственной близости к зоне боевых действий.

На сегодняшний день 55% всего поголовья сосредоточено в хозяйствах населения, в то время как сельскохозяйственные предприятия содержат 45% скота.

Приоритет внешних рынков

Производители говядины все больше ориентируются на экспорт из-за меньшей активности внутреннего рынка. Экспорт говядины в 2025 году достиг 19,6 тыс. т, что всего на 1,5% меньше показателя 2024 года.

Поскольку внутренний рынок менее активен, производители оптимизируют продажи, фокусируясь на более прибыльных внешних рынках.

Значительно растет экспорт замороженной говядины, но экспорт охлажденного мяса остается ограниченным и неравномерным. Главными направлениями экспорта в 2025 году стали страны Европы вне ЕС (44,7%) и Азия (40,5%), что отражает стабильный спрос в этих регионах.

Падение импорта

Зависимость Украины от импортной говядины продолжает стремительно снижаться.

Прогнозируемые объемы закупки мяса за рубежом составляют лишь 2 тысячи тонн, что на 35% меньше показателей 2024 года, и в 4,5 раза ниже среднего показателя за 5 лет.

Напомним, в ноябре 2025 года Украина экспортировала 2,39 тыс. т крупного рогатого скота живым весом, что на 44% больше, чем в октябре. За 11 месяцев общий экспорт КРС достиг 17,33 тыс. т на сумму 40,08 млн долларов.

Автор:
Татьяна Бессараб