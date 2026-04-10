Экспорт говядины упал до 19,6 тыс. тонн: что происходит с украинским животноводством

Производство говядины в Украине продолжает адаптироваться к условиям военных рисков и экономической нестабильности. По результатам предыдущего года общий объем производства продукции составил 222 тысяч тонн. На внешние рынки страна поставила 19,6 тысячи тонн мяса.

Сокращение поголовья крупного рогатого скота

Статистика указывает на продолжающуюся тенденцию уменьшения количества КРС, которая составляет около 2 миллионов голов, что на 10% меньше по сравнению с 2024 годом и на 24% ниже 5-летнего среднего показателя.

Наибольшие потери понесли частные домохозяйства и фермы в восточных регионах страны из-за непосредственной близости к зоне боевых действий.

На сегодняшний день 55% всего поголовья сосредоточено в хозяйствах населения, в то время как сельскохозяйственные предприятия содержат 45% скота.

Приоритет внешних рынков

Производители говядины все больше ориентируются на экспорт из-за меньшей активности внутреннего рынка. Экспорт говядины в 2025 году достиг 19,6 тыс. т, что всего на 1,5% меньше показателя 2024 года.

Поскольку внутренний рынок менее активен, производители оптимизируют продажи, фокусируясь на более прибыльных внешних рынках.

Значительно растет экспорт замороженной говядины, но экспорт охлажденного мяса остается ограниченным и неравномерным. Главными направлениями экспорта в 2025 году стали страны Европы вне ЕС (44,7%) и Азия (40,5%), что отражает стабильный спрос в этих регионах.

Падение импорта

Зависимость Украины от импортной говядины продолжает стремительно снижаться.

Прогнозируемые объемы закупки мяса за рубежом составляют лишь 2 тысячи тонн, что на 35% меньше показателей 2024 года, и в 4,5 раза ниже среднего показателя за 5 лет.

Напомним, в ноябре 2025 года Украина экспортировала 2,39 тыс. т крупного рогатого скота живым весом, что на 44% больше, чем в октябре. За 11 месяцев общий экспорт КРС достиг 17,33 тыс. т на сумму 40,08 млн долларов.