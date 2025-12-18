Высокие цены и ограниченное предложение стимулируют экспорт говядины из Украины

В ноябре 2025 года Украина экспортировала 2,39 тыс. т крупного рогатого скота живым весом, что на 44% больше, чем в октябре. За 11 месяцев общий экспорт КРС достиг 17,33 тыс. т на сумму 40,08 млн долл.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Ассоциация производителей молока (АВМ).

Украина наращивает экспорт несмотря на дефицит товара

Денежная выручка от продажи животных составила 5,46 млн долл., что на 1% превышает показатель октября и на 8% - ноября прошлого года.

По итогам января-ноября 2025 года экспорт КРС в живом весе достиг 17,33 тыс. т (+23%) на сумму 40,08 млн долл. (+49%). Главными рынками сбыта остаются Ливан (85%), Казахстан (8%) и Ливия (6,3%).

В ноябре 2025 года украинские экспортеры поставили на внешние рынки 411 т свежей или охлажденной говядины, что на 64% больше, чем в октябре и почти в тысячу раз больше, чем в ноябре 2024 года. Выручка от экспорта составила 3,25 млн долл., что на 73% превышает октябрьский показатель и в 464 раза – ноябрь прошлого года. По итогам января-ноября 2025 года экспорт охлажденной говядины достиг 886 т, на сумму 6,44 млн долл., что на 0,2% меньше объема, но на 16% больше выручки по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Основные направления поставок свежей говядины – Турция (65%), Грузия (17,5%), Иордания (7,6%), Азербайджан (7%) и Молдова (2,5%).

Экспорт мороженой говядины в ноябре 2025 года составил 1,61 тыс. т, что на 5% больше октября, но на 19% меньше, чем в ноябре 2024 года. Выручка от поставок составила 7,84 млн долл., что на 9% превышает октябрьский показатель, но на 5% меньше ноября 2024 года. За 11 месяцев 2025 г. Украина экспортировала 16,95 тыс. т мороженой говядины на сумму 71,84 млн дол. (+1% и +8% соответственно). Крупнейшие партии отгружены в Азербайджан (35%), Китай (26%), Узбекистан (16%), Казахстан (7,8%) и Молдову (6%).

Фермеры стоят перед сложным выбором либо продать коров по рекордным ценам, либо оставить их для возобновления поголовья. Восстановление означает временное сокращение говядины и дальнейшее давление на цены. Ситуацию осложняют климатические риски, старение фермеров и проблемы с передачей хозяйств следующему поколению, поскольку молодежь предпочитает другую работу. Из-за изменения пошлин, сокращения перерабатывающих мощностей в США и угрозы болезней животных даже в начале восстановления поголовья снижение розничных цен, вероятно, будет происходить медленно.

В ноябре 2025 года Украина импортировала 91 т крупного рогатого скота, что на 117% больше, чем в октябре. Поставки охлажденной говядины выросли до 56 т (+300%), а мороженой – до 100 т (+11%) по сравнению с октябрем. В годовом исчислении объемы импорта охлажденной говядины увеличились на 334%, тогда как мороженая сократилась на 55% по сравнению с ноябрем 2024 года.

По итогам января-ноября 2025 года Украина импортировала 645 т КРС живым весом (+37%), 176 т охлажденной говядины (+28%) и 1,26 тыс. т мороженой говядины (-46%) по отношению к аналогичному периоду прошлого года.

Внешнеторговое сальдо за ноябрь оставалось положительным и составило 14,22 млн. дол.

Напомним, в октябре сообщалось, что Украина планирует открыть рынок Великобритании для экспорта отечественной говядины .