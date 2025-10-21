Запланована подія 2

Украина планирует открыть рынок Великобритании для экспорта отечественной говядины

В Украине стартовал аудит в дистанционном формате компетентным органом Великобритании – Департаментом окружающей среды, продовольствия и сельских дел Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии (DEFRA), направленный на открытие британского рынка для экспорта украинской говядины.

Цель этого аудита – открытие британского рынка для экспорта украинской говядины.

Аудит DEFRA направлен на оценку украинской системы государственного контроля за производством, переработкой и экспортом говядины, в частности, проверку соблюдения требований к здоровью животных, прослеживаемости продукции и ее безопасности.

Первый заместитель председателя Госпродпотребслужбы Олег Осиян прокомментировал значительное сокращение сроков открытия рынков: "Если раньше этот путь занимал до пяти лет, сегодня он проходит всего через год-полтора".

Отчет по результатам этого аудита станет ключевой основой для дальнейших переговоров между компетентными органами Украины и Великобритании по согласованию ветеринарных сертификатов. Успех этого процесса откроет новые возможности сотрудничества с другими странами.

Напомним, с начала 2025 года Украина отгрузила самые большие объемы крупного рогатого скота в Ливан, а крупнейшие партии говядины в Китай и Азербайджан.

Автор:
Татьяна Ковальчук