Україна планує відкрити ринок Великої Британії для експорту вітчизняної яловичини

В Україні стартував аудит у дистанційному форматі компетентним органом Великої Британії - Департаментом навколишнього середовища, продовольства та сільських справ Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії (DEFRA), спрямований на відкриття британського ринку для експорту української яловичини.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення Держпродспоживслужби.

Метою цього аудиту є відкриття британського ринку для експорту української яловичини.

Аудит DEFRA спрямований на оцінку української системи державного контролю за виробництвом, переробкою та експортом яловичини, зокрема перевірку дотримання вимог до здоров’я тварин, простежуваності продукції та її безпечності.

Перший заступник голови Держпродспоживслужби Олег Осіян прокоментував значне скорочення термінів відкриття ринків: "Якщо раніше цей шлях займав до п’яти років, сьогодні він проходить усього за рік-півтора".

Звіт за результатами цього аудиту стане ключовою основою для подальших переговорів між компетентними органами України та Великої Британії щодо погодження ветеринарних сертифікатів. Успіх цього процесу відкриє нові можливості для співпраці з іншими країнами.

Нагадаємо, з початку 2025 року Україна відвантажила найбільші обсяги великої рогатої худоби у Ліван, а найбільші партії яловичини у Китай та Азербайджан.