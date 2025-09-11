Україна наростила експорт яловичини: які країни стали основними покупцями

З початку 2025 року Україна відвантажила найбільші обсяги великої рогатої худоби у Ліван, а найбільші партії яловичини у Китай та Азербайджан.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба Асоціації виробників молока.

Експорт ВРХ

Зазначається, що у серпні 2025 року Україна експортувала близько 1,01 тис. т ВРХ живою вагою, що на 49% менше відносно липня 2025 року і на 35% більше відносно серпня 2024 року.

Грошова виручка за експортованих тварин становила 2,78 млн. дол., що на 34% менше відносно липня 2025 року, але на 6% більше відносно серпня 2024 року.

Загалом у січні-серпні 2025 року Україна експортувала 12,72 тис. т ВРХ живою вагою (+52%) на суму 28,43 млн. дол. (+92%).

Експорт яловичини

У серпні 2025 року українські експортери поставили на зовнішні ринки 19 т свіжої або охолодженої яловичини, що на 46% менше відносно липня поточного року, але в 20 разів більше відносно серпня 2024 року. Експортна виручка за поставлений товар становила 105 тис. дол., що на 36% менше відносно липня 2025 року, але в 20 разів більше відносно серпня 2024 року.

Загалом, в січні-серпні 2025 року Україна відвантажила на зовнішні ринки 120 т охолодженої яловичини (-86%) на суму 692 тис. дол. (-88%).

Натуральні обсяги експорту мороженої яловичини з України у серпні 2025 року становили 1,35 тис. т, що на 20% менше відносно липня поточного року, але на 14% менше відносно серпня 2024 року. Грошова виручка за поставлений товар становила майже 6,19 млн. дол., що на 18% менше відносно липня 2025 року, але на 7% більше відносно серпня 2024 року. В січні-серпні 2025 року Україна експортувала 12,63 тис. т мороженої яловичини (+15%) на суму 51,33 млн. дол. (+15%).

Куди продаємо?

В січні-серпні 2025 року Україна відвантажила найбільші обсяги мороженої яловичини в Китай (15,77 млн. дол.), друге місце за обсягами поставок зайняв Азербайджан (14,77 млн. дол.), а третє – Узбекистан (9,27 млн. дол.).

Найбільшим ринком збуту ВРХ для України в січні-серпні 2025 року був Ліван (24,74 млн. дол.), а також корови постачалися у Лівію (2,21 млн. дол.), Казахстан (1,17 млн. дол.) та Узбекистан (303 тис. дол.).

Зовнішньоторговельне сальдо у серпні 2025 року було позитивним і становило 7,99 млн дол.

Нагадаємо, у присадибному і промисловому секторі України станом на 1 серпня 2025 року утримується 2 млн 151,5 тис. голів великої рогатої худоби (ВРХ), що на 18 тис. голів (-0,8%) менше, ніж місяць тому, і на 8% менше, ніж рік тому.

Нещодавно уряд ухвалив оновлені правила підтримки тваринництва. Нова програма спрямована на стимулювання розвитку галузі.

Фермери матимуть можливість компенсувати до 80% витрат на племінних тварин.