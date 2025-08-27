В Україні підскочили ціни на молоко: причини подорожчання та чого очікувати восени

Вартість молока в Україні наприкінці серпня зросла. Нині середня ціна цього продукту на понад одну гривню вища, ніж місяць тому.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба Асоціації виробників молока.

Закупівельні ціни на молоко

За даними аналітиків, станом на 25 серпня середньовиважена ціна трьох ґатунків склала 17,20 грн/кг без ПДВ, що на 1,20 грн більше порівняно з результатами попереднього моніторингу.

Середня закупівельна ціна молока екстра ґатунку станом на 25 серпня склала 17,35 грн/кг без ПДВ, що на 1,21 грн. більше ніж місяць тому.

Вищий ґатунок в середньому коштує 17,05 грн/кг без ПДВ (+1,2 грн.).

Середня ціна на молоко першого ґатунку склала 16,40 грн/кг без ПДВ, що на 95 коп. більше відносно другої половини минулого місяця.

Причини подорожчання та чого очікувати

Аналітики підкреслюють, що підвищення цін на молоко-сировину у другій половині серпня пов’язано з активізацією попиту з боку виробників сирної продукції, а також підприємств кондитерської промисловості, які використовують молочні продукти у виробництві солодощів.

Подальший ріст закупівельних цін залежить від перспектив експорту біржових товарів в ЄС після відміни Єврокомісією в червні автономних торговельних заходів (АТЗ).

"Серйозний ріст закупівельних цін у вересні-жовтні 2025-го, як це було у 2024 році, малоймовірний, якщо відбудеться затримка підписання нового договору між Україною та ЄС про збільшення квот на експорт вітчизняних молочних продуктів. На поточний момент, експорт молочних продуктів в ЄС призупинений, а поставки на ринки пострадянських країн зменшилися на тлі логістичних бар’єрів", - зауважують в АВМ.

Там додають, що також ріст закупівельних цін стримує слабкий попит на цільномолочну продукцію на внутрішньому ринку та збільшення частки імпортних сирів до 50%, що стримує збільшення виробництва готової продукції вітчизняними сироварами.

"На початку вересня ймовірне певне збільшення цін на молоко-сировину в нижній частині та в середині цінового коридору, але зміни в верхньому ціновому діапазоні малоймовірні", - прогнозують аналітики.

Нагадаємо, на початку серпня в Україні зросла закупівельна ціна на молоко-сировину через високий попит з боку переробників, які намагаються експортувати більше готової продукції до ЄС до вичерпання квот. Найбільше подорожчав продукт вищого та першого ґатунків.