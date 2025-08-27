Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,40

--0,03

EUR

48,27

--0,21

Готівковий курс:

USD

41,37

41,30

EUR

48,35

48,19

Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс 2025

ТопФінанс-2025
Драйвери економіки

Драйвери

економіки
Перспективи ринку праці

Перспективи 

ринку праці
Адаптація: шлях ветеранів

Адаптація: 

шлях ветеранів

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

В Україні підскочили ціни на молоко: причини подорожчання та чого очікувати восени

молоко
В Україні подорожчало молоко

Вартість молока в Україні наприкінці серпня зросла. Нині середня ціна цього продукту на понад одну гривню вища, ніж місяць тому.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба Асоціації виробників молока.

Закупівельні ціни на молоко

За даними аналітиків, станом на 25 серпня середньовиважена ціна трьох ґатунків склала 17,20 грн/кг без ПДВ, що на 1,20 грн більше порівняно з результатами попереднього моніторингу.

Середня закупівельна ціна молока екстра ґатунку станом на 25 серпня склала 17,35 грн/кг без ПДВ, що на 1,21 грн. більше ніж місяць тому. 

Вищий ґатунок в середньому коштує 17,05 грн/кг без ПДВ (+1,2 грн.). 

Середня ціна на молоко першого ґатунку склала 16,40 грн/кг без ПДВ, що на 95 коп. більше відносно другої половини минулого місяця.

Причини подорожчання та чого очікувати

Аналітики підкреслюють, що підвищення цін на молоко-сировину у другій половині серпня пов’язано з активізацією попиту з боку виробників сирної продукції, а також підприємств кондитерської промисловості, які використовують молочні продукти у виробництві солодощів.  

Подальший ріст закупівельних цін залежить від перспектив експорту біржових товарів в ЄС після відміни Єврокомісією в червні автономних торговельних заходів (АТЗ).

"Серйозний ріст закупівельних цін у вересні-жовтні 2025-го, як це було у 2024 році, малоймовірний, якщо відбудеться затримка підписання нового договору між Україною та ЄС про збільшення квот на експорт вітчизняних молочних продуктів. На поточний момент, експорт молочних продуктів в ЄС призупинений, а поставки на ринки пострадянських країн зменшилися на тлі логістичних бар’єрів", - зауважують в АВМ.

Там додають, що також ріст закупівельних цін стримує слабкий попит на цільномолочну продукцію на внутрішньому ринку та збільшення частки імпортних сирів  до 50%, що стримує збільшення виробництва готової продукції вітчизняними сироварами.

"На початку вересня ймовірне певне збільшення цін на молоко-сировину в нижній частині та в середині цінового коридору, але зміни в верхньому ціновому діапазоні малоймовірні", - прогнозують аналітики.

Нагадаємо, на початку серпня в Україні зросла закупівельна ціна на молоко-сировину через високий попит з боку переробників, які намагаються експортувати більше готової продукції до ЄС до вичерпання квот. Найбільше подорожчав продукт вищого та першого ґатунків.

Автор:
Світлана Манько