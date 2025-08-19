Вершкове масло може подешевшати через скорочення експорту

Ринок вершкового масла в Україні вступає у період невизначеності. Зовнішня торгівля сповільнилася, і схоже, вже до кінця місяця безмитні квоти на експорт до ЄС будуть вичерпані.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє галузеве видання "Інфагро".

За прогнозами аналітиків, подальші поставки вершкового масла, ймовірно, обмежаться переважно ринками пострадянських країн.

"Попри це, експорт залишається на відносно високому рівні, причому минулого місяця з України вивезли до країн СНД масла більше, ніж до ЄС. Це свідчить про те, що залежність від європейських покупців не є критичною, хоча ціни в Європі традиційно вищі", - наголошують експерти.

Очікується, що зі зниженням експорту і накопиченням залишків на складах, внутрішні ціни на масло можуть ще трохи знизитися. Але це зниження не буде значним — виробництво вже балансує на межі рентабельності через зростання вартості сировини та зниження цін на побічні продукти, зокрема сухе знежирене молоко.

"Імовірно, на тлі високих внутрішніх цін на масло, виробники активніше реалізують дешевші аналоги (спреди) всередині країни. Однак восени експорт цієї категорії може відновитись через традиційну сезонну активізацію", - прогнозують аналітики.

Нагадаємо, останніми тижнями в Україні фіксували суттєве зростання цін на вершкове масло. Аналітики ринку пояснювали це надмірно активним експортом, що спровокував підвищення вартості сировини.

Із середини червня 2025 року в Європейському Союзі почали діяти нові обмеження на імпорт українського вершкового масла — для цього продукту встановлено квоти. Лише за перші два тижні дії квот українські експортери використали близько 25% від дозволеного обсягу.