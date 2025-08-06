Ціни на масло в Україні стрімко зросли через експорт

Останніми тижнями в Україні фіксується суттєве зростання цін на вершкове масло. Аналітики ринку пояснюють це насамперед надмірно активним експортом, що спровокував підвищення вартості сировини.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на профільне агентство "Інфагро".

На тлі високих зовнішніх продажів українське масло зростало в ціні, однак наразі ситуація на європейському ринку змінюється. Ціни в ЄС вже почали знижуватись, а попит на українську продукцію — падати.

Якщо раніше експерти припускали, що безмитна квота на експорт до Європи буде повністю вичерпана до кінця липня, тепер вони очікують завершення активних поставок уже за кілька тижнів.

Уповільнення експорту відкриває можливість для перерозподілу продукції на внутрішньому ринку. За прогнозами, це збільшить пропозицію масла в Україні та сприятиме зниженню цін. Враховуючи обмежений попит з боку українських споживачів, виробникам доведеться скоригувати ціни, щоб утримати обсяги реалізації.

Експерти не виключають, що така цінова корекція може відбутися вже у найближчі тижні, адже ринок виглядає "перегрітим", а покупці — не готовими платити поточну високу вартість продукту.

Додамо, весною обсяг виробництва масла в Україні зріс, однак споживання продукту значно зменшилось. Високі роздрібні ціни залишаються однією з основних причин цього зниження, оскільки акційні механізми у торгових мережах досі не запустилися масово.