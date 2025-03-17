В Україні зросло виробництво масла, але споживання скоротилось: які причини

Обсяг виробництва масла в Україні зріс, однак споживання продукту значно зменшилось. Високі роздрібні ціни залишаються однією з основних причин цього зниження, оскільки акційні механізми у торгових мережах досі не запустилися масово.

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Про це інформує галузеве інформаційно-аналітичне агентство "Інфагро".

Експорт масла може зрости

Оскільки до Європи можна експортувати лише масло з вмістом жиру 82%, продавці "Селянського" масла наразі не можуть утримати ціну за рахунок експортних поставок.

Зазначається, що зовнішні продажі такого масла обмежені відносно невеликими поставками в Молдову і Казахстан. Знаючи ситуацію на внутрішньому ринку України, імпортери з цих країн не спішать дорого платити за український товар, адже через те, що попит на внутрішньому ринку залишається слабким, деяким українським виробникам доводиться йти на суттєві цінові поступки.

Варто зазначити, що в лютому зовнішні продажі масла зросли на третину порівняно з січнем. У березні експорт масла може досягти рекордних місячних показників з 2022 року.

Раніше ми писали, що ЄС не планує повертати квоти на молочні продукти з України. Зокрема, молочна продукція з України не фігурує в європейському переліку sensitive goods, "чутливих" харчових продуктів, на ввіз яких можуть бути введені квоти.

Про український експорт

У 2022 році загальна вартість українського експорту склала $44,2 млрд при обсязі 99,8 млн тонн (середня ціна – $443/тонна).

У 2023 році показник знизився до $36,2 млрд при 100,3 млн тонн (середня ціна – $361/тонна).

У 2024 році, попри зростання вартості експорту на 13,2% – до $41,7 млрд, та збільшення його ваги на 23,6% – до 131,2 млн тонн, середня ціна продовжила знижуватися і досягла $318/тонна.

Показники експорту коливалися, зокрема через блокаду українських портів. Це мало особливий вплив у 2022 році, коли значно зменшився вивіз металургійної продукції, зокрема руди.

Нагадаємо, Держпродспоживслужба продовжує працювати над розширенням експортних можливостей і вже розпочала роботу над відкриттям 31 нового ринку для українських підприємств.