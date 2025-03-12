Україна планує розширити експорт на 31 новий ринок

Держпродспоживслужба продовжує працювати над розширенням експортних можливостей і вже розпочала роботу над відкриттям 31 нового ринку для українських підприємств.

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Про це розповів голова Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів Сергій Ткачук, інформує Укрінформ.

Україна планує розширити експорт

Ткачук повідомив, що минулого року 22 українські виробники харчових продуктів отримали дозвіл на експорт до ЄС.

Серед них:

12 — виробники м'яса птиці та продукції з нього;

3 — рибопереробні підприємства;

5 — молокопереробні.

Для виробників меду була проведена "переакредитація", оскільки з листопада минулого року в ЄС запроваджено список підприємств-імпортерів меду.

За результатами інспекцій, до цього переліку було включено 28 українських виробників та переробників меду.

Крім того, торік було затверджено 39 експортних потужностей з виробництва неїстівних продуктів тваринного походження, з яких 8 підприємств вперше потрапили до реєстру, а для 31 підприємства розширено асортимент неїстівних продуктів та країни експорту.

Зазначається, що українські виробники переорієнтовуються на країни Африки, Близького Сходу та Китай, зокрема у зв’язку з квотами на певні групи товарів у ЄС. Попри це, якщо український бізнес хоче виходити на інші нові ринки, у Держпродспоживслужбі готові допомогти.

Голова відомства прогнозує, що цього року вдасться відкрити не менше, а можливо й більше ринків, ніж у 2024 році.

Наразі Україна має можливість експортувати аграрну продукцію за 364 торговельними напрямками.

Про український експорт

У 2022 році загальна вартість українського експорту склала $44,2 млрд при обсязі 99,8 млн тонн (середня ціна – $443/тонна).

У 2023 році показник знизився до $36,2 млрд при 100,3 млн тонн (середня ціна – $361/тонна).

У 2024 році, попри зростання вартості експорту на 13,2% – до $41,7 млрд, та збільшення його ваги на 23,6% – до 131,2 млн тонн, середня ціна продовжила знижуватися і досягла $318/тонна.

Показники експорту коливалися, зокрема через блокаду українських портів. Це мало особливий вплив у 2022 році, коли значно зменшився вивіз металургійної продукції, зокрема руди.

Нагадаємо, за підсумками 2024 року негативне сальдо зовнішньої торгівлі товарами України сягнуло 29,02 млрд доларів. Зокрема, за 2024 рік експорт товарів становив 41,73 млрд дол., це 115,3% порівняно із 2023 роком, імпорт – 70,75 млрд дол., або 111,3%. Коефіцієнт покриття експортом імпорту становив 0,59 (за 2023р. – 0,57).