Украина планирует расширить экспорт на 31 новый рынок

Госпродпотребслужба продолжает работать над расширением экспортных возможностей и уже начала работу над открытием 31 нового рынка для украинских предприятий.

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Об этом рассказал глава Государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей Сергей Ткачук, информирует Укринформ.

Украина планирует расширить экспорт

Ткачук сообщил, что в прошлом году 22 украинских производителя пищевых продуктов получили разрешение на экспорт в ЕС.

Среди них:

12 — производители мяса птицы и продукции из него;

3 — рыбоперерабатывающие предприятия;

5 – молокоперерабатывающие.

Для производителей меда была проведена "переаккредитация", поскольку с ноября прошлого года в ЕС был введен список предприятий-импортеров меда.

По результатам инспекций, в этот список были включены 28 украинских производителей и переработчиков меда.

Кроме того, в прошлом году было утверждено 39 экспортных мощностей по производству несъедобных продуктов животного происхождения, из которых 8 предприятий впервые попали в реестр, а для 31 предприятия расширен ассортимент несъедобных продуктов и страны экспорта.

Отмечается, что украинские производители переориентируются на страны Африки, Ближнего Востока и Китай, в частности, в связи с квотами на определенные группы товаров в ЕС. Несмотря на это, если украинский бизнес хочет выходить на другие новые рынки, в Госпродслужбе готовы помочь.

Глава ведомства прогнозирует, что в этом году удастся открыть не меньше, а возможно, и больше рынков, чем в 2024 году.

В настоящее время Украина имеет возможность экспортировать аграрную продукцию по 364 торговым направлениям.

Об украинском экспорте

В 2022 году общая стоимость украинского экспорта составила $44,2 млрд при объеме 99,8 млн тонн (средняя цена – $443/тонна).

В 2023 году показатель снизился до $36,2 млрд при 100,3 млн тонн (средняя цена – $361/тонна).

В 2024 году, несмотря на рост стоимости экспорта на 13,2% – до $41,7 млрд и увеличение его веса на 23,6% – до 131,2 млн тонн, средняя цена продолжила снижаться и достигла $318/тонна.

Показатели экспорта колебались, в частности, из-за блокады украинских портов. Это оказало особое влияние в 2022 году, когда значительно уменьшился вывоз металлургической продукции, в частности руды.

Напомним, по итогам 2024 года отрицательное сальдо внешней торговли товарами Украины составило 29,02 млрд долларов. В частности, за 2024 год экспорт товаров составил 41,73 млрд долл., это 115,3% по сравнению с 2023 годом, импорт – 70,75 млрд долл., или 111,3%. Коэффициент покрытия экспортом импорта составил 0,59 (за 2023 г. – 0,57).