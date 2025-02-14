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В 2024 году импорт товаров в Украину превысил экспорт на 29 млрд долларов
По итогам 2024 года отрицательное сальдо внешней торговли товарами Украины составило 29,02 млрд долларов. За аналогичный период в прошлом году сальдо внешней торговли также было отрицательным и составило 27,4 млрд долларов.
Об этом сообщила Государственная служба статистики.
Отмечается, что за 2024 год экспорт товаров составил 41,73 млрд. долларов США, это 115,3% по сравнению с 2023 годом, импорт – 70,75 млрд. долларов США, или 111,3%. Коэффициент покрытия экспортом импорта составил 0,59 (за 2023 г. – 0,57).
Отмечается, что внешнеторговые операции проводились с партнерами из 230 стран.
Сезонно скорректированы ежемесячные объемы экспорта-импорта товаров
В Госстате отмечают, что в декабре 2024 по сравнению с ноябрем сезонно скорректированные объемы экспорта сократились на 5,7%, импорта сократились на 3,4%.
Отрицательное сезонно скорректированное сальдо внешней торговли продержалось в течение двух последних месяцев 2024 года, составив в декабре 2,50 млрд. долларов США и в ноябре – 2,51 млрд. долларов США.
Напомним, экспортно-кредитное агентство (ЭКА) обеспечило поддержку украинского экспорта на 1,31 млрд грн в январе 2025 года, что вдвое превышает показатель всего первого квартала прошлого года.