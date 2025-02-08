Морским коридором из Украины уже экспортировано 100 млн тонн грузов

Украинский морской коридор продолжает успешно функционировать, невзирая на постоянные атаки России на порты и логистические вызовы войны. За полтора года его работы по этому маршруту было перевезено 100 миллионов тонн грузов.

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский.

По его словам, украинский экспорт через морской коридор охватил 53 страны на четырех континентах – в Азии, Африке, Европе и Америке. Особенно важно поставки продовольствия, которое обеспечивает стабильность мирового рынка пищевых продуктов.

Зеленский отметил, что благодаря непрерывной работе морских путей, Украина не только поддерживает собственную экономику, но и играет ключевую роль в глобальной продовольственной безопасности.

Президент подчеркнул, что этот результат стал возможен благодаря украинским военным, которые смогли восстановить безопасность судоходства и вытеснить российский военный флот из Черного моря.

Он поблагодарил всех, кто приложил усилия для обеспечения работы морского коридора, подчеркнув, что устойчивость украинской морской отрасли – это не только экономический вопрос, но и вопрос гуманности и глобальной стабильности.

Добавим, что в течение 2024 года украинским морским коридором прошло 9061 судно, из которых 4651 прибыло в Украину, а 4410 отправились в другие порты. Это позволило Украине экспортировать более 74,4 миллиона тонн грузов, в том числе аграрной продукции.