Морським коридором з України вже експортовано 100 млн тонн вантажів

Український морський коридор продовжує успішно функціонувати, незважаючи на постійні атаки Росії на порти та логістичні виклики війни. За півтора року його роботи через цей маршрут було перевезено 100 мільйонів тонн вантажів.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський.

За його словами, український експорт через морський коридор охопив 53 країни на чотирьох континентах – в Азії, Африці, Європі та Америці. Особливо важливим є постачання продовольства, яке забезпечує стабільність світового ринку харчових продуктів.

Зеленський зазначив, що завдяки безперервній роботі морських шляхів Україна не лише підтримує власну економіку, а й відіграє ключову роль у глобальній продовольчій безпеці.

Президент наголосив, що цей результат став можливим завдяки українським військовим, які змогли відновити безпеку судноплавства та витіснити російський військовий флот із Чорного моря.

Він подякував усім, хто доклав зусиль для забезпечення роботи морського коридору, підкресливши, що стійкість української морської галузі – це не лише економічне питання, а й питання гуманності та глобальної стабільності.

Додамо, що протягом 2024 року українським морським коридором пройшло 9061 судно, з яких 4651 прибуло в Україну, а 4410 вирушили до інших портів. Це дозволило Україні експортувати понад 74,4 мільйона тонн вантажів, зокрема аграрної продукції