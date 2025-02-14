- Категория
- Новости
- Дата публикации
-
- Переключить язык
- Читати українською
Рекордные показатели: в январе ЭКА поддержало украинский экспорт на 1,31 млрд грн
Экспортно-кредитное агентство (ЭКА) обеспечило поддержку украинского экспорта на 1,31 млрд грн в январе 2025 года, что вдвое превышает показатель всего первого квартала прошлого года.
Об этом сообщает первая вице-премьер-министр Украины -министерка экономики Украины Юлия Свириденко.
Одно из основных направлений политики "Зроблено в Україні" состоит в поддержке и развитии несырьевого экспорта.
Сотрудничество с Экспортно-кредитным агентством позволяет украинским экспортерам уменьшать риски и получать возможность для более дешевого кредитования, что способствует увеличению объемов продаж на международных рынках. Важно, что такое партнерство постоянно расширяется, а каждая гривна страховой ответственности превращается почти в 14 гривен будущего экспортного дохода, подытожила Свириденко.
Об экспорте в январе
С начала года крупнейшими импортерами украинской продукции стали:
- Болгария;
- Дания;
- Германия;
- Венгрия;
- ОАЭ;
- Румыния.
Среди наиболее популярных экспортных товаров – мебель, готовые продукты из зерна и муки, алкогольные и безалкогольные напитки, а также молочные продукты.
Экспортные кредиты в первый месяц 2025 г. в ЭКА застраховали Кредитвестбанк, ПУМБ и Ощадбанк. Чаще такой возможностью пользовались предприниматели из Хмельницкой, Запорожской областей и города Киев.
За 2024 год Экспортно-кредитное агентство поддержало 7,53 млрд. грн. украинского экспорта.
Справка:
Инструменты Экспортно-кредитного агентства Украины — это один из элементов политики "Зроблено в Україні". Ее цель – поддержка несырьевого экспорта, развитие производств и привлечение инвестиций в реальный сектор.
Напомним, правительство работает над созданием единого логистического пространства с Европейским Союзом для беспрепятственного перемещения товаров и услуг.