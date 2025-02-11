Украина и ЕС создадут единое логистическое пространство

Правительство работает над созданием единого логистического пространства с Европейским Союзом для беспрепятственного перемещения товаров и услуг.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

По его словам, для создания условий быстрого и беспрепятственного пересечения людей и перемещения товаров и услуг в обе стороны от границы идет работа по нескольким ключевым направлениям.

Первое направление – это "транспортный безвиз" с ЕС, благодаря которому украинским перевозчикам больше не нужны отдельные разрешения. Пока правительство работает над тем, чтобы этот инструмент стал долгосрочным, ведь это важно для украинской экономики.

Как отметил Шмыгаль, около 60% украинских товаров направляется в ЕС и уже в январе этого года объем экспорта в Европу составил 1,8 млрд долларов.

Модернизация пограничной инфраструктуры и пунктов пропуска – еще одно важное направление работы в развитии логистики на Запад.

Шмигаль подчеркнул, что к 2030 году планируется обновить 29 пунктов пропуска и построить 17 новых. Работы будут проводиться в тесном сотрудничестве с западными соседями.

Кроме того, интенсивно идет работа и по запуску совместного таможенного и пограничного контроля на границах с ЕС. По словам премьер-министра, в этом году ожидается запуск пилотного проекта на украинско-польской границе и в настоящее время идет согласование соответствующего соглашения с Еврокомиссией.

Шмыгаль напомнил, что эффективно работающая уже на 28 пунктах пропуска система єЧерга. Он добавил, что на 24 из них доступна функция бронирования слота на пересечение границы.

"В целом от старта єЧерги в конце 2022 года и по сей день зафиксировано почти 1,7 млн пересечений границы с помощью этого сервиса. Будем и дальше его улучшать и масштабировать", — подчеркнул глава правительства.

Он добавил, что также продолжается работа над развитием Украинского морского коридора, по которому транспортировали уже более 100 млн тонн грузов в 53 страны мира.

Отметим, остановка финансирования от Американского агентства по международному развитию USAID привела к прекращению разработки проектной документации реконструкции девяти пограничных пунктов пропуска .

10 февраля состоялся телефонный разговор премьер-министров Украины и Польши Дениса Шмыгаля и Дональда Туска, где они обсудили эту проблему.

"Модернизация пунктов пропуска на общей границе происходила, в том числе при поддержке USAID. Мы договорились с Дональдом Туском способствовать дальнейшему развитию пограничной инфраструктуры, в том числе с привлечением Европейского инвестиционного банка", — отметил Денис Шмыгаль.