Україна та ЄС створять єдиний логістичний простір

Уряд працює над створенням єдиного логістичний простору з Європейським Союзом для безперешкодного переміщення товарів та послуг.

Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

За його словами, для створення умов швидкого і безперешкодного перетину людей та переміщенню товарів та послуг в обидва боки від кордону, йде робота за кількома ключовими напрямками.

Перший напрям — це "транспортний безвіз" із ЄС, завдяки якому українським перевізникам більше не потрібні окремі дозволи. Наразі уряд працює над тим, щоб цей інструмент став довгостроковим, адже це важливо для української економіки.

Як зазначив Шмигаль, що близько 60% українських товарів направляється до ЄС і вже в січні цього року обсяг експорту до Європи склав 1,8 млрд доларів.

Модернізація прикордонної інфраструктури та пунктів пропуску — ще один важливий напрямок роботи у розбудові логістики на Захід.

Шмигаль підкреслив, що до 2030 року планують оновити 29 пунктів пропуску та побудувати 17 нових. Роботи будуть проводитися в тісній співпраці з західними сусідами.

Крім того, інтенсивно йде робота і по запуску спільного митного та прикордонного контролю на кордонах з ЄС. За словами прем’єр-міністра, цьогоріч очікується запуск пілотного проекту на українсько-польському кордоні і наразі тривають узгодження відповідної угоди з Єврокомісією.

Шмигаль нагадав, що ефективно працює вже на 28 пунктах пропуску система єЧерга. Він додав, що на 24-х з них доступна функція бронювання слоту на перетин кордону.

"Загалом від старту єЧерги в кінці 2022 року й до сьогодні зафіксовано майже 1,7 млн перетинів кордону за допомогою цього сервісу. Будемо і надалі його покращувати та масштабувати", — підкреслив очільник уряду.

Він додав, що також продовжується робота над розвитком Українського морського коридору, яким транспортували вже більше 100 млн тонн вантажів до 53-х країн світу.

Зауважимо, зупинка фінансування від Американського агентства з міжнародного розвитку USAID призвела до припинення розробки проєктної документації реконструкції дев'яти прикордонних пунктів пропуску.

10 лютого відбулась телефонна розмова прем’єр-міністрів України та Польщі Дениса Шмигаля і Дональда Туска, де вони обговорили цю проблему.

"Модернізація пунктів пропуску на спільному кордоні відбувалася, у тому числі за підтримки USAID. Ми домовилися з Дональдом Туском сприяти подальшому розвитку прикордонної інфраструктури, зокрема із залученням Європейського інвестиційного банку", — зазначив Денис Шмигаль.