Україна призупинила модернізацію пунктів пропуску на кордоні: у чому причина

Зупинка фінансування від Американського агентства з міжнародного розвитку USAID призвела до припинення розробки проєктної документації реконструкції дев'яти прикордонних пунктів пропуску.

Про це повідомив голова Агентства відновлення Сергій Сухомлин, пише "Укрінформ".

"У нас сьогодні на дев'яти пунктів пропуску фактично припинилися роботи через відсутність фінансування від USAID на техніко-економічне обґрунтування проєктів модернізації. І навіть напрацьована частина матеріалу не передається Агентству", - зауважив Сухомлин.

Він наголосив, що у Агентстві відновлення не чекають, поки відновиться фінансування, адже немає впевненості, що воно буде взагалі відновлено.

Тому після призупинення роботи USAID українським архітектурним бюро було запропоновано взяти участь в розробці ТЕО і проєктів по цих пунктах пропуску.

Як повідомив Сухомлін, вже дві великі українські компанії погодилися на участь у цих проєктах. Для них нинішні виклики стали можливістю реалізувати свій потенціал у роботі на державу.

Зауважимо, 10 лютого відбулась телефонна розмова прем’єр-міністрів України та Польщі Дениса Шмигаля і Дональда Туска.

"Модернізація пунктів пропуску на спільному кордоні відбувалася, у тому числі за підтримки USAID. Ми домовилися з Дональдом Туском сприяти подальшому розвитку прикордонної інфраструктури, зокрема із залученням Європейського інвестиційного банку", — зазначив Денис Шмигаль.

Нагадаємо, на початку січня в рамках проєкту USAID "Економічна підтримка України" на кордоні з Польщею завершили модернізацію автомобільного пункту пропуску "Рава-Руська - Гребенне". Там замінили шлагбауми, нанесли дорожнє покриття, та відремонтували металоконструкції.