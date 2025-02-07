Призупинення програм USAID: в ОП пояснили, як планують компенсувати втрачені грантові кошти

Фінансування, отримане Україною через Агентство США з міжнародного розвитку (USAID), планують компенсувати за рахунок державного та обласного бюджетів, а також за допомогою кредитних ресурсів і підтримки міжнародних донорів.

Про це повідомив заступник керівника Офісу президента Віктор Микита, інформує Укрінформ.

Про пошук шляхів фінансування

Наразі ведеться пошук ресурсів у державному бюджеті, з пріоритетним фінансуванням потреб ЗСУ. Додаткові можливості розглядаються в обласних бюджетах, для чого здійснюється співпраця з головами ОВА.

Планується компенсувати втрати у сферах, де фінансування вже було призупинено, зазначив Микита.

Також триває робота з Нацбанком та банківськими установами щодо можливостей кредитування.

У найближчий час заплановано зустріч із представниками громад і регіонів за участю Мінекономіки, Мінфіну та банківських установ, щоб знайти альтернативні джерела заміщення фінансування від USAID, включно з кредитними механізмами залежно від спроможності громад, наголосив він.

Микита нагадав, що за дорученням президента Володимира Зеленського органи центральної влади разом із очільниками областей і громад проводять аналіз призупинених програм, запланованих на 2025 рік, які передбачали функціонування та фінансування завдяки американській підтримці.

Про важливі напрямки фінансування

Основна увага зосереджена на фінансуванні роботи пунктів пропуску, зокрема в Чернівецькій, Львівській та Закарпатській областях. У цьому напрямі продовжується співпраця з віцепрем’єр-міністром з відновлення України – міністром розвитку громад та територій Олексієм Кулебою.

Микита зазначив, що Україна втратила частину коштів донорів, призначених для реалізації проєктів когенерації. Деякі з цих проєктів уже були впроваджені. Зокрема, під час повномасштабної війни РФ проти України агентство надало "Укренерго" технічну та обладнальну підтримку на суму майже 130 млн доларів. Однак значна частина фінансування залишилася недоотриманою. Подальший розгляд цього питання залежатиме від актуальної ситуації в енергетичному секторі країни.

USAID також профінансувало розробку генеральних планів для семи громад. За словами Микити, створення одного такого плану коштує близько 20 млн грн.

Просторове планування відіграє важливу роль у розвитку громад, оскільки безпосередньо впливає на їхній економічний потенціал. Генеральний план дозволяє інвесторам чітко розуміти напрям розвитку громади, перспективи створення виробничих потужностей, кількість населення та доступність робочих місць, наголошує він.

Заступник глави ОП зазначив, що сім громадських організацій, які надавали психологічну та юридичну допомогу ветеранам, втратили фінансування від USAID, яке становило від 200 млн грн до 1 млн грн на місяць.

Особливу увагу наразі приділяють програмам підтримки ветеранів, зокрема роботі хабів, створенню просторів, проведенню освітніх заходів та розвитку ветеранського підприємництва.

Очільники ОВА отримали завдання розробити механізми для подальшого фінансування цих проєктів за рахунок місцевих бюджетів і підтримки інших донорів та меценатів. За словами посадовця, необхідні ресурси для цього є.

"Звертаю увагу на те, що в Україні розбудовується мережа ветеранських просторів коштом державного бюджету. Відповідно тут не може бути втрачених можливостей у наданні ветеранам послуг. Ці простори розгортаються державою, і це вже була додаткова функція, що фінансувалася USAI", — додав Микита.

Про зупинення фінансування проєктів

Український офіс Агентства США з міжнародного розвитку (United States Agency for International Development, USAID) отримав наказ призупинити дію всіх проєктів в Україні та їх фінансування.

У переліку не лише антикорупційні програми, а й освітні та енергетичні.

Фінансування проєктів припинили після розпорядження Державного департаменту США про зупинку програм допомоги іншим країнам на 90 днів для аудиту.

Натомість президент Володимир Зеленський доручив урядовцям дати звіт щодо тих програм американської підтримки USAID, які наразі призупинені, і пообіцяв, що частину з них профінансують державним коштом.

За даними сайту USAID Україна, з початку повномасштабної війни 24 лютого 2022 року агенція надала Києву 2,6 млрд доларів на гуманітарну допомогу та спрямувала 5 млрд доларів на розвиткові проєкти. Окрім цього, було виділено 30 млрд доларів у формі прямої бюджетної підтримки.

Загалом USAID інвестує та підтримує 29 різних сфер у 158 країнах світу. Серед ключових напрямів – економічне зростання та торгівля, гуманітарна допомога, освіта, енергетика, розвиток інфраструктури, технології та інші галузі.