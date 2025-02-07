Приостановка программ USAID: в ОП объяснили, как планируют компенсировать утраченные грантовые средства

Финансирование, полученное Украиной через Агентство США по международному развитию (USAID), планируется компенсировать за счет государственного и областного бюджетов, а также посредством кредитных ресурсов и поддержки международных доноров.

Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса президента Виктор Микита, передает Укринформ.

О поиске путей финансирования

В настоящее время ведется поиск ресурсов в государственном бюджете с приоритетным финансированием потребностей ВСУ. Дополнительные возможности рассматриваются в областных бюджетах, для чего сотрудничают с председателями ОВА.

Планируется компенсировать потери в областях, где финансирование уже было приостановлено, отметил Микита.

Также идет работа с Нацбанком и банковскими учреждениями по возможностям кредитования.

В ближайшее время запланирована встреча с представителями общин и регионов с участием Минэкономики, Минфина и банковских учреждений, чтобы найти альтернативные источники замещения финансирования от USAID, включая кредитные механизмы в зависимости от возможности общин, подчеркнул он.

Микита напомнил, что по поручению президента Владимира Зеленского органы центральной власти вместе с руководителями областей и общин проводят анализ приостановленных программ, запланированных на 2025 год, предусматривавших функционирование и финансирование благодаря американской поддержке.

О важных направлениях финансирования

Основное внимание сосредоточено на финансировании работы пунктов пропуска, в частности, в Черновицкой, Львовской и Закарпатской областях. В этом направлении продолжается сотрудничество с вице-премьер-министром по восстановлению Украины – министром развития общин и территорий Алексеем Кулебой.

Никита отметил, что Украина потеряла часть средств доноров, предназначенных для реализации проектов когенерации. Некоторые из этих проектов уже внедрены. В частности, во время полномасштабной войны РФ против Украины агентство предоставило "Укрэнерго" техническую и оборудовательную поддержку на сумму около 130 млн долларов. Однако значительная часть финансирования осталась недополученной. Дальнейшее рассмотрение этого вопроса будет зависеть от текущей ситуации в энергетическом секторе страны.

USAID также профинансировало разработку генеральных планов для семи общин. По словам Никиты, создание одного такого плана стоит около 20 млн грн.

Пространственное планирование играет важную роль в развитии общин, поскольку оказывает непосредственное влияние на их экономический потенциал. Генеральный план позволяет инвесторам четко понимать направление развития общества, перспективы создания производственных мощностей, численность населения и доступность рабочих мест, отмечает он.

Заместитель главы ОП отметил, что семь общественных организаций, оказывавших психологическую и юридическую помощь ветеранам, потеряли финансирование от USAID, которое составляло от 200 млн грн до 1 млн грн в месяц.

Особое внимание уделяется программам поддержки ветеранов, в частности работе хабов, созданию пространств, проведению образовательных мероприятий и развитию ветеранского предпринимательства.

Руководители ОВА получили задачу разработать механизмы дальнейшего финансирования этих проектов за счет местных бюджетов и поддержки других доноров и меценатов. По словам чиновника, необходимые ресурсы для этого есть.

"Обращаю внимание на то, что в Украине развивается сеть ветеранских пространств за счет государственного бюджета. Соответственно здесь не могут быть упущены возможности в предоставлении ветеранам услуг. Эти просторы разворачиваются государством, и это уже была дополнительная функция, финансируемая USAI", — добавил Микита.

О приостановлении финансирования проектов

Украинский офис Агентства США по международному развитию (United States Agency for International Development, USAID) получил приказ приостановить действие всех проектов в Украине и их финансирование.

В списке не только антикоррупционные программы, но и образовательные и энергетические.

Финансирование проектов было прекращено после распоряжения Государственного департамента США об остановке программ помощи другим странам на 90 дней для аудита.

В то же время президент Владимир Зеленский поручил чиновникам отчитаться о приостановленных сейчас программах американской поддержки USAID и пообещал, что часть из них профинансируют за государственный счет.

По данным сайта USAID Украина, с начала полномасштабной войны 24 февраля 2022 года агентство предоставило Киеву 2,6 млрд долларов на гуманитарную помощь и направило 5 млрд долларов на развитие проектов. Кроме того, было выделено 30 млрд долларов в форме прямой бюджетной поддержки.

В целом, USAID инвестирует и поддерживает 29 различных сфер в 158 странах мира. Среди ключевых направлений – экономический рост и торговля, гуманитарная помощь, образование, энергетика, развитие инфраструктуры, технологии и другие отрасли.