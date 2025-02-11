Украина приостановила модернизацию пунктов пропуска на границе: в чем причина

Остановка финансирования от Американского агентства по международному развитию USAID привела к прекращению разработки проектной документации по реконструкции девяти пограничных пунктов пропуска.

Об этом сообщил глава Агентства восстановления Сергей Сухомлин, пишет "Укринформ".

"У нас сегодня на девяти пунктов пропуска фактически прекратились работы из-за отсутствия финансирования USAID на технико-экономическое обоснование проектов модернизации. И даже наработанная часть материала не передается Агентству", – отметил Сухомлин.

Он отметил, что в Агентстве восстановления не ждут, пока возобновится финансирование, ведь нет уверенности, что оно будет вообще возобновлено.

Поэтому после приостановки работы USAID украинским архитектурным бюро было предложено поучаствовать в разработке ТЭО и проектов по этим пунктам пропуска.

Как сообщил Сухомлин, уже две крупные украинские компании согласились на участие в этих проектах. Для них сегодняшние вызовы стали возможностью воплотить свой потенциал в работе на правительство.

Напомним, 10 февраля состоялся телефонный разговор премьер-министров Украины и Польши Дениса Шмыгаля и Дональда Туска.

"Модернизация пунктов пропуска на общей границе проходила, в том числе при поддержке USAID. Мы договорились с Дональдом Туском способствовать дальнейшему развитию пограничной инфраструктуры, в том числе с привлечением Европейского инвестиционного банка", — отметил Денис Шмигаль.

Напомним, в начале января в рамках проекта USAID "Экономическая поддержка Украины" на границе с Польшей завершили модернизацию автомобильного пункта пропуска "Рава-Русская – Гребенное". Там заменили шлагбаумы, нанесли дорожное покрытие и отремонтировали металлоконструкции.