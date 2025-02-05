На пункті пропуску "Чоп – Захонь" стартує слотована черга

З 10 лютого міжнародні пасажирські перевізники, що користуються пунктом пропуску “Чоп – Захонь” на кордоні з Угорщиною, зможуть перетинати кордон відповідно до заздалегідь заброньованого часу (слоту) у системі "єЧерга".

Про це повідомляє Міністерство розвитку громад та територій України.

Реєстрація у черзі нового типу "За розкладом" розпочнеться 7 лютого о 12:00, а сам рух за слотованою системою стартує 10 лютого о 12:00.

Кого стосується нововведення

Нововведення охоплює як регулярні, так і нерегулярні перевезення. Усі міжнародні перевізники пасажирів, що користуються цим пунктом пропуску, повинні реєструватися на конкретний час перетину кордону.

Регулярні перевізники зможуть обрати часові проміжки відповідно до офіційного дозволу на маршрут;

зможуть обрати часові проміжки відповідно до офіційного дозволу на маршрут; Нерегулярні перевезення зможуть використовувати слоти, які не зарезервовані для регулярних рейсів або не були використані перевізниками.

Міжнародні перевізники, які здійснюють регулярні рейси, мають перевірити наявність необхідних дозволів у своєму кабінеті в системі "єЧерга". У разі їх відсутності слід звертатися до служби підтримки за адресою [email protected].

Зазначається, що бронювання слотів для перетину кордону через систему "єЧерга" вже доступне на 23 пунктах пропуску з 28, де вона працює. Система охоплює всі пункти пропуску з Румунією та Словаччиною, 10 пунктів пропуску з Молдовою та чотири з Польщею.

Додамо, за час роботи електронної системи "єЧерга" було зареєстровано понад 1,5 мільйона перетинів кордону транспортними засобами. З них понад 1,3 мільйона перетинів здійснили вантажівки, решта – автобуси.