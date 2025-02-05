На пункте пропуска "Чоп — Захонь" стартует слотованная очередь

С 10 февраля международные пассажирские перевозчики, пользующиеся пунктом пропуска "Чоп — Захонь" на границе с Венгрией, смогут пересекать границу в соответствии с заранее забронированным временем (слотом) в системе "єЧерга".

Об этом сообщает Министерство развития общин и территорий Украины.

Регистрация в очереди нового типа "По расписанию" начнется 7 февраля в 12:00, а само движение по слотовной системе стартует 10 февраля в 12:00.

Кого касается нововведения

Нововведение включает как регулярные, так и нерегулярные перевозки. Все международные перевозчики пассажиров, пользующиеся этим пунктом пропуска, должны регистрироваться на время пересечения границы.

Регулярные перевозчики смогут выбрать временные промежутки в соответствии с официальным разрешением на маршрут;

смогут выбрать временные промежутки в соответствии с официальным разрешением на маршрут; Нерегулярные перевозки могут использовать слоты, которые не зарезервированы для регулярных рейсов или не были использованы перевозчиками.

Международные перевозчики, осуществляющие регулярные рейсы, должны проверить наличие необходимых разрешений в своем кабинете в системе "єЧерга". В случае их отсутствия обращайтесь в службу поддержки по адресу [email protected].

Отмечается, что бронирование слотов для пересечения границы через систему "єЧерга" уже доступно на 23 пунктах пропуска из 28, где она работает. Система включает все пункты пропуска с Румынией и Словакией, 10 пунктов пропуска с Молдовой и четыре с Польшей.

Добавим, за время работы электронной системы "єЧерга" было зарегистрировано более 1,5 миллиона пересечений границы транспортными средствами. Из них более 1,3 миллиона пересечений совершили грузовики, остальные – автобусы.