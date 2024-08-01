"еЧерга" открыла данные о пересечении границы грузовиками

С 1 августа на государственном портале открытых данных data.gov.ua будет опубликована информация о пересечении границы грузовиками через систему "еЧерга". Данные охватывают период с 11 декабря 2023 года по 1 августа 2024 года и доступны для просмотра и анализа.

Об этом сообщает Минвосстановление.

За это время было зафиксировано около 440 тысяч пересечений границы грузовиками. Наибольшее количество транспортных средств прошло через следующие пункты пропуска:

"Ягодин – Дорогуск" – более 72 тысяч,

"Краковец – Корчёва" – более 63 тысяч,

"Порубное – Сирет" – более 52 тысяч.

Открытость данных является важным шагом для обеспечения прозрачности и подотчетности работы системы "еЧерга". Это будет способствовать снижению коррупционных рисков, повышению эффективности таможенных операций и созданию благоприятных условий для бизнеса, являющегося необходимой составляющей интеграции Украины в ЕС.

Данные будут полезны для бизнеса, правительственных органов, средств массовой информации и общественности. В то же время, информация о военных и гуманитарных грузах остается закрытой, что гарантирует отсутствие угрозы национальной безопасности.

Напомним, что с октября прошлого года доступен публичный дашборд, где отображаются основные показатели работы системы "еЧерга", что позволяет пользователям получать актуальную информацию о состоянии пересечения границы.

Для какого транспорта работает "еЧерга"

С 22 июля услуга "Евчера" для грузовиков заработала для пустых грузовиков на пункте пропуска "Красноильск – Викову де Сус" с Румынией.

Для рейсовых автобусов, выполняющих международные пассажирские перевозки, "еЧерга" заработала в тестовом режиме 1 августа 2023 года в пункте пропуска "Ягодин — Дорогуск", а затем расширилась на 29 пунктов пропуска.

С 27 февраля электронная очередь на границе стала доступна для легковых авто через "Дія".

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