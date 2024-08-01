"єЧерга" відкрила дані про перетин кордону вантажівками

З 1 серпня на державному порталі відкритих даних data.gov.ua буде опубліковано інформацію про перетин кордону вантажівками через систему "єЧерга". Дані охоплюють період з 11 грудня 2023 року до 1 серпня 2024 року і є доступними для перегляду та аналізу.

Про це повідомляє Мінвідновлення.

За цей час було зафіксовано майже 440 тисяч перетинів кордону вантажівками. Найбільша кількість транспортних засобів пройшла через такі пункти пропуску:

"Ягодин – Дорогуськ" – понад 72 тисячі,

"Краківець – Корчова" – понад 63 тисячі,

"Порубне – Сірет" – понад 52 тисячі.

Відкритість даних є важливим кроком для забезпечення прозорості та підзвітності роботи системи "єЧерга". Це сприятиме зниженню корупційних ризиків, підвищенню ефективності митних операцій та створенню сприятливих умов для бізнесу, що є необхідною складовою інтеграції України до ЄС.

Зазначені дані будуть корисні для бізнесу, урядових органів, засобів масової інформації та громадськості. Водночас, інформація про військові та гуманітарні вантажі залишається закритою, що гарантує відсутність загрози національній безпеці.

Нагадаємо, що з жовтня минулого року доступний публічний дашборд, де відображаються основні показники роботи системи "єЧерга", що дозволяє користувачам отримувати актуальну інформацію про стан перетину кордону.

Для якого транспорту працює "єЧерга"

З 22 липня послуга "єЧерга" для вантажівок запрацювала для порожніх вантажівок на пункті пропуску "Красноїльськ – Вікову де Сус" з Румунією.

Для рейсових автобусів, що виконують міжнародні пасажирські перевезення, "єЧерга" запрацювала в тестовому режимі 1 серпня 2023 року в пункті пропуску "Ягодин – Дорогуськ", а потім розширилась на 29 пунктів пропуску.

З 27 лютого електронна черга на кордоні стала доступною для легкових авто через "Дію".

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