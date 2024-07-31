Уряд розширив перелік агропродукції з обмеженим строком та особливим режимом зберігання: для чого це потрібно

31 липня Кабінет міністрів України ухвалив постанову, яка розширює перелік сільськогосподарської продукції з обмеженим строком зберігання та продукції, що потребує особливого режиму зберігання.

Про це повідомляє пресслужба Мінагро.

Згідно з повідомленням, це рішення прийнято на черговому засіданні уряду у відповідь на численні звернення асоціацій виробників та переробників.

Згідно з новими змінами, до переліку включено додаткові товари, класифіковані за кодами УКТЗЕД. Список продукції з обмеженим строком зберігання тепер містить такі нові позиції, як бджолині матки, різні види капусти (головчаста, кольрабі, цвітна, листова), корнішони, салат латук і цикорій (свіжі або охолоджені).

До переліку продукції, яка потребує особливого режиму зберігання, додано олію ріпакову або гірчичну та їх фракції, філе окремих видів риб, а також заморожене м'ясо та інші продукти.

Зазначається, що ці зміни спрямовані на покращення умов зберігання та обробки сільськогосподарської продукції, що дозволить зберегти її якість і безпеку для споживачів.

Нагадаємо, у листопаді 2023 року Кабінет міністрів доручив Міністерству розвитку громад, територій та інфраструктури забезпечити відповідно до правил проходження електронної черги перед пунктами пропуску через кордон місць в пріоритетній черзі для вантажних автомобів із сільськогосподарською продукцією, яка має обмежений строк зберігання.

Крім цього, Кабмін доручив забезпечити бронювання користувачами системи "єЧерга" місць для вантажівок з агропродукцією, яка має особливий режим зберігання, без зазначення номера митної декларації для вивезення товарів з України.

Зазначимо, що раніше у листопаді на відсутність пріоритетності у електронній черзі на проходження кордону вантажів, які швидко псуються, а також військових та небезпечних вантажів, вказували і у Федерації роботодавців України.

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