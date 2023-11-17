Кабмін доручив забезпечити пріоритет в "єЧерзі" фурам з продуктами, що швидко псуються

Кабінет міністрів доручив Міністерству розвитку громад, територій та інфраструктури забезпечити відповідно до правил проходження електронної черги перед пунктами пропуску через кордон місць в пріоритетній черзі для вантажних автомобів із сільськогосподарською продукцією, яка має обмежений строк зберігання.

Як повідомив представник уряду в Верховній Раді Тарас Мельничук, таке рішення було ухвалено на засіданні 17 листопада. Таким чином, відповідно, буде забезпечено законодавче право на здійснення відповідних видів контролю такої продукції на кордоні у першочерговому порядку.

Крім цього, Кабмін доручив забезпечити бронювання користувачами системи "єЧерга" місць для вантажівок з агропродукцією, яка має особливий режим зберігання, без зазначення номера митної декларації для вивезення товарів з України.

Переліки сільгосппродукції, яка має обмежений строк зберігання, та сільгосппродукції, яка має особливий режим зберігання, було затверджено на цьому ж засіданні. Втім, наразі відповідну постанову урядом ще не опубліковано, а в Кабміні та Міністерстві аграрної політики та продовольства рішення наразі не коментують.

Зазначимо, що раніше у листопаді на відсутність пріоритетності у електронній черзі на проходження кордону вантажів, які швидко псуються, а також військових та небезпечних вантажів, вказували у Федерації роботодавців України.

Нагадаємо при цьому, що питання прохождення українського кордону такої продукції особливо актуалізувалося в листопаді через блокування пунктів пропуску польськими перевізниками, внаслідок якого на кордоні "застрягли" тисячі вантажівок. Більш того, аналогічні протести зараз очікуються й на кордоні зі Словаччиною.

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