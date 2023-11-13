В МінАПК прокоментували, чи можлива продовольча криза через страйк польських перевізників на кордоні

Міністр аграрної політики та продовольства Микола Сольський зазначає, що проблема блокування кордону польськими перевізниками може вийти з-під контролю, створивши більш суттєву кризу, якщо її вчасно не вирішити.

Про це він сказав в ефірі національного телемарафону. При цьому чиновник підкреслив, що наразі про кризу продовольства через неможливість повноцінного імпорту й експорту не йдеться.

"Станом на зараз - ні. Це, звичайно, проблема. Звичайно, суттєва, і має наслідки як України, так і для Польщі. Але прямо сьогодні вона не призводить до такого явища як криза. Але очевидно, що якщо її не вирішувати, вона буде розвиватися в поганому напрямку й може дійсно вийти з-під контролю та створити суттєвішу проблему", - заявив Сольський.

За словами міністра, переговори між Україною та Польщею не зупиняються ані на день і тривають на всіх рівнях - від посла до керівництва країн. При цьому він наголосив, що за протестами стоїть лише невелика кількість перевізників, яких представляє одна асоціація, а не польський уряд, а інші асоціації перевізників Польщі мають іншу позицію.

"Очевидно, у Польщі як демократичній країні є плюралізм думок, але разом з тим позиція українського уряду очевидна: ми в ситуації війни, і такі речі негативно впливають на все, що переміщується через кордон. Воно не може не впливати, не дивлячись на якісь там заяви, що щось блокується, а щось інше не блокується. Воно впливає на все", - зазначив очільник відомства.

Він звернув увагу, що на ситуацію має досить суттєвий вплив те, що наразі в Польщі не сформовано новий уряд за результатами парламентських виборів, що відбулися 15 жовтня і на яких більшість депутатських місць отримали сукупно опозиційні партії. Попри це, за словами міністра, Україна не має наміру вести прямі переговори зі стороною протестувальників.

"Я думаю, що з цієї точки зору вони обрали невдалий момент, тому що це розмова між двома урядами, і очевидно, що в Польщі має бути розмова між їхнім урядом і тими, що страйкують на кордоні. Неправильно, якщо з нашої сторони ми будемо спілкуватися з їхніми асоціаціями. Є відповідна система переговорів. Тому це ускладнює процес", - пояснив Сольський.

Він висловив надію, що асоціація перевізників, що влаштувала страйк на кордоні, "не мала на меті просто ускладнити процес". Разом з тим він заявив, що у її вимогах "важко знайти якісь речі", які можна вирішити конструктивно, бо що вони "досить специфічні".

З іншого боку, керівник Мінагрополітики підкреслив, що Україна завжди відкрита до переговорів з будь-якими колегами у всіх країнах-сусідах, "тим більше у Польщі".

Нагадаємо, що Україна офіційно відмовилася навіть обговорювати можливість виконання вимоги польських перевізників, які протестують з 6 листопада, щодо повернення від діючого "транспортного безвізу" до дозвільної системи вантажних перевезень.

Втім, 11 листопада було повідомлено про узгодження з польською стороною функціонування смуг для порожнього транспорту в пункті пропуску "Ягодин – Дорогуськ" та оновлення функціоналу системи "єЧерга", завдяки чому тепер є можливість замінювати водія для порожніх вантажівок.

Зміна влади у Польщі

В свою чергу, слід зазначити, що 13 листопада головою Сенату (верхньої палати парламенту) Польщі було обрано представника опозиційної "Громадянської коаліції" Малгожату Кідаву-Блонську, а головою Сейму (нижньої палати) - лідера опозиційного блоку "Третій шлях" Шимона Головню.

Передбачено, що вони займатимуть ці посади максимум два роки, після чого поступляться місцями іншим представникам сил, які вже підписали коаліційну угоду ("Громадянська коаліція", "Третій шлях" та "Нова лівиця").

В свою чергу, Матеуш Моравецький вже подав у відставку з посади прем'єр-міністра, але президент Анджей Дуда наразі має намір знову доручити йому сформувати уряд, оскільки провладна партія "Право і справедливість" отримала відносну більшість голосів виборців та місць у парламенті, хоча й менше, ніж опозиція сукупно.

Натомість кандидатом опозиції на посаду прем'єра є Дональд Туск, який вже обіймав цю позицію в 2007-2014 роках, а в 2014-2019 роках був попередником Шарля Мішеля в якості голови Євросоюзу.