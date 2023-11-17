Кабмин поручил обеспечить приоритет в "єЧерзі" фурам со скоропортящимися продуктами

Кабинет министров поручил Министерству развития общин, территорий и инфраструктуры обеспечить в соответствии с правилами прохождения электронной очереди перед пунктами пропуска через границу мест в приоритетной очереди для грузовых автомобилей с сельскохозяйственной продукцией, имеющей ограниченный срок хранения.

Как сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук, такое решение было принято на заседании 17 ноября. Таким образом, соответственно, будет обеспечено законодательное право на проведение соответствующих видов контроля такой продукции на границе в первоочередном порядке.

Кроме того, Кабмин поручил обеспечить бронирование пользователями системы "єЧерга" мест для грузовиков с агропродукцией, имеющей особый режим хранения, без указания номера таможенной декларации для вывоза товаров из Украины.

Перечни сельхозпродукции, имеющей ограниченный срок хранения, и сельхозпродукции, имеющей особый режим хранения, были утверждены на этом же заседании. Впрочем, соответствующее постановление правительством пока еще не опубликовано, а в Кабмине и Министерстве аграрной политики и продовольствия решение пока не комментируют.

Отметим, что ранее в ноябре на отсутствие приоритетности в электронной очереди на прохождение границы для скоропортящихся грузов, а также военных и опасных грузов, указывали в Федерации работодателей Украины.

Напомним при этом, что вопрос прохождения украинской границы такой продукцией особо актуализировался в ноябре из-за блокирования пунктов пропуска польскими перевозчиками, в результате которого на границе "застряли" тысячи грузовиков. Более того, аналогичные протесты сейчас ожидаются и на границе со Словакией.

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