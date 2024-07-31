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Правительство расширило список агропродукции с ограниченным сроком и особым режимом хранения: для чего это нужно
31 июля Кабинет министров Украины принял постановление, расширяющее перечень сельскохозяйственной продукции с ограниченным сроком хранения и требующей особого режима хранения продукции.
Об этом сообщает пресс-служба Минагро.
Согласно сообщению, данное решение принято на очередном заседании правительства в ответ на многочисленные обращения ассоциаций производителей и переработчиков.
Согласно новым изменениям, в перечень включены дополнительные товары, классифицированные по кодам УКТВЭД. Список продукции с ограниченным сроком хранения теперь содержит такие новые позиции, как пчелиные матки, различные виды капусты (головчатая, кольраби, цветная, листовая), корнишоны, салат латук и цикорий (свежие или охлажденные).Подписывайтесь на Telegram-канал delo.ua
В перечень продукции, требующей особого режима хранения, добавлено масло рапсовое или горчичное и их фракции, филе отдельных видов рыб, а также замороженное мясо и другие продукты.
Эти изменения направлены на улучшение условий хранения и обработки сельскохозяйственной продукции, что позволит сохранить ее качество и безопасность для потребителей.
Напомним, в ноябре 2023 года Кабинет министров поручил Министерству развития общин, территорий и инфраструктуры обеспечить в соответствии с правилами прохождения электронной очереди перед пунктами пропуска через границу мест в приоритетной очереди для грузовых автомобилей с сельскохозяйственной продукцией, имеющей ограниченный срок хранения.
Кроме этого, Кабмин поручил обеспечить бронирование пользователями системы "єЧерга" мест для грузовиков с агропродукцией, которая имеет особый режим хранения, без указания номера таможенной декларации для вывоза товаров из Украины.
Отметим, что ранее в ноябре на отсутствие приоритетности в электронной очереди на прохождение границы скоропортящихся грузов, а также военных и опасных грузов, указывали и в Федерации работодателей Украины.
Источник фото: ua.depositphotos.com