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Системою "єЧерга" скористалися вже 1,5 мільйона разів

Системою "єЧерга" скористалися вже 1,5 мільйона разів
Ілюстрація: freepik

За час роботи електронної системи "єЧерга" було зареєстровано понад 1,5 мільйона перетинів кордону транспортними засобами. З них понад 1,3 мільйона перетинів здійснили вантажівки, решта – автобуси.

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Про це повідомляє Міністерство розвитку громад та територій України.

Лише за останні шість місяців система обслугувала третину всіх перетинів.

На яких пунктах пропуску найактивніше перетинали кордон:

  • "Порубне – Сірет" (Румунія): 88 628 перетинів,
  • "Краківець – Корчова" (Польща): 73 177 перетинів,
  • "Ягодин – Дорогуськ" (Польща): 70 661 перетин.

Серед міжнародних перевізників пасажирів найбільше перетинів зафіксовано на пунктах:

  • "Шегині – Медика" (Польща): 15 747 перетинів,
  • "Краківець – Корчова" (Польща): 14 003 перетинів,
  • "Чоп (Тиса) – Захонь" (Угорщина): 7 055 перетинів.

Кількість користувачів системи вже перевищила 120 тисяч осіб із різних країн, а мобільний застосунок "єЧерга" завантажили понад 90 тисяч разів. Зареєструватися в системі можна як через офіційний сайт, так і через додаток.

Система "єЧерга" стартувала в грудні 2022 року на пункті пропуску "Ягодин – Дорогуськ" на кордоні з Польщею. Сьогодні вона функціонує на 17 ключових пунктах для вантажівок і 28 для автобусів, значно спрощуючи процес перетину кордону та роблячи його прозорішим.

Додамо, З 1 серпня на державному порталі відкритих даних data.gov.ua опубліковано інформацію про перетин кордону вантажівками через систему "єЧерга". Дані охоплюють період з 11 грудня 2023 року до 1 серпня 2024 року і є доступними для перегляду та аналізу.

Автор:
Тетяна Гойденко