"єЧерга" для автобусів: бронювання часу перетину кордону запрацює ще на одному пункті пропуску

З 7 листопада міжнародні пасажирські перевізники, які користуються пунктом пропуску "Рава-Руська – Хребенне" з Польщею зможуть перетинати кордон відповідно до конкретного часу заброньованого у системі "єЧерга".

Про це повідомляє Міністерство розвитку громад та територій.

Зазначається, що реєстрація у новий тип черги, яка має назву "За розкладом" розпочнеться 4 листопада з 12:00. Рух за новим записом почнеться 7 листопада з 12:00.

Як зауважують у відомстві, таким чином перевізники матимуть час, щоб зареєструватись в оновлений тип черги відповідно до розкладу руху. Наголошується, що послуга доступна як для регулярних, так і нерегулярних перевезень.

"Регулярні ж перевізники зможуть обрати ті часові проміжки, які передбачені офіційним дозволом на регулярний маршрут. Для нерегулярних перевезень доступними залишаються слоти, на які не видано дозволу на регулярний маршрут або ті, якими не скористались перевізники, що виконують регулярні рейси", - пояснюють у відомстві.

Там нагадують, що бронювання часу на перетин кордону вже доступне на 21 пункті пропуску із 28, де працює система "єЧерга".

Йдеться про всі пункти пропуску з Румунією та Словаччиною, 10 пунктів пропуску з Молдовою та три з Польщею. Із запуском слотування на пункті пропуску "Рава-Руська" ця кількість складатиме 22.

Мінінфраструктури відзначило ефективність запровадження системи слотування для автобусів у межах системи "єЧерга" на пунктах пропуску.Завдяки можливості бронювати час перетину кордону 70% автобусів тепер заїжджають на пункт пропуску без потреби очікувати у фізичній черзі, що значно покращує процес перетину кордону для пасажирів.

"єЧерга" для автобусів

Нагадаємо, у серпні 2023 року послуга "єЧерга" була масштабована на автобуси.

Вже 21 серпня проєкт "єЧерга" для пасажирських автобусів було масштабовано на шість пунктів пропуску.

А 8 лютого 2024 року доступ до електронної черги для перетину кордону автобусами поширили на всі контрольно-пропускні пункти з Євросоюзом та Молдовою.

На першому етапі головна мета запровадження цього інструменту – створення актуальної мережі регулярних маршрутів, які виконуються, та аналіз навантаження на кордон загалом та окремі пункти пропуски.

На основі отриманих даних на другому етапі реалізації послуги кожен автобус (регулярний та нерегулярний) може обрати час перетину кордону.