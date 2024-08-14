Перетин кордону прискорився в рази: у Мінвідновлення розповіли про ефект від запровадження слотів для автобусів

Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України відзначило ефективність запровадження системи слотування для автобусів у межах системи "єЧерга" на пунктах пропуску.

Про це повідомили у пресслужбі відомства.

Наразі ця опція доступна на 16 пунктах пропуску, зокрема на всьому українсько-румунському кордоні, 10 пунктах із Молдовою та найбільшому пункті пропуску з Польщею – "Ягодин – Дорогуськ".

"Слотування у системі "єЧерга" для перетину кордону вже доступне на 16 пунктах пропуску. Це можливість бронювати час перетину кордону як для регулярних, так і нерегулярних автобусних перевізників", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що завдяки можливості бронювати час перетину кордону, 70% автобусів тепер заїжджають на пункт пропуску без потреби очікувати у фізичній черзі, що значно покращує процес перетину кордону для пасажирів.

Заступник міністра Сергій Деркач зазначив, що раніше пасажири могли очікувати у черзі до семи годин, а зараз середній час очікування на українському боці кордону складає близько 80 хвилин.

Згідно з повідомленням, Міністерство продовжує працювати над підвищенням пропускної спроможності кордону та поширенням функціоналу слотування на інші пункти пропуску. На 12 пунктах пропуску система "єЧерга" поки що працює за принципом "живої черги", але ведеться підготовка до запровадження там можливості слотування.

"єЧерга" для автобусів запрацювала у 2023 році

Для рейсових автобусів, що виконують міжнародні пасажирські перевезення, "єЧерга" запрацювала в тестовому режимі 1 серпня 2023 року. Спершу сервіс був запущений на україно-польському кордоні в пункті пропуску "Ягодин – Дорогуськ".

Вже 21 серпня проєкт "єЧерга" для пасажирських автобусів було масштабовано на шість пунктів пропуску, а саме "Краківець – Корчова" (Львівська область), "Шегині – Медика" (Львівська область), "Порубне – Сірет" (Чернівецька область), "Мамалига – Крива" (Чернівецька область), "Ягодин – Дорогуськ" (Волинська область) – лише регулярні рейси, "Устилуг – Зосин" (Волинська область).

На початку лютому Мінінфраструктури розширило доступ до електронної черги для перетину кордону автобусами на всі контрольно-пропускні пункти з Євросоюзом та Молдовою.

З 12 лютого за допомогою системи "єЧерга" автобуси можуть планувати перетин кордону. Система працювала на 8 пунктах пропуску, а потім розширилась ще на 21, тобто загалом охоплено 29 пунктів пропуску.