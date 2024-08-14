В Минвосстановления рассказали об эффекте от введения слотов для автобусов

Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры Украины отметило эффективность внедрения системы слотирования для автобусов в рамках системы "еЧерга" на пунктах пропуска.

Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

В настоящее время эта опция доступна на 16 пунктах пропуска, в том числе на всей украинско-румынской границе, 10 пунктах с Молдовой и крупнейшем пункте пропуска с Польшей — "Ягодин — Дорогуск".

"Слотировка в системе "еЧерга" для пересечения границы уже доступна на 16 пунктах пропуска. Это возможность бронировать время пересечения границы как для регулярных, так и нерегулярных автобусных перевозчиков", — говорится в сообщении.

Отмечается, что благодаря возможности бронировать время пересечения границы, 70% автобусов теперь заезжают в пункт пропуска без необходимости ожидать в физической очереди, что значительно улучшает процесс пересечения границы для пассажиров.

Замминистра Сергей Деркач отметил, что ранее пассажиры могли ожидать в очереди до семи часов, а сейчас среднее время ожидания на украинской стороне границы составляет около 80 минут.

Согласно сообщению, Министерство продолжает работать над повышением пропускной способности границы и распространением функционала слотирования на другие пункты пропуска. На 12 пунктах пропуска система "еЧерга" пока работает по принципу "живой очереди", но ведется подготовка к внедрению там возможности слотирования.

"Евчера" для автобусов заработала в 2023 году

Для рейсовых автобусов, выполняющих международные пассажирские перевозки, "еЧерга" заработала в тестовом режиме 1 августа 2023 года. Сначала сервис был запущен на украино-польской границе в пункте пропуска "Ягодин — Дорогуск".

Уже 21 августа проект "Евчера" для пассажирских автобусов был масштабирован на шесть пунктов пропуска, а именно "Краковец — Корчова" (Львовская область), "Шегини — Медика" (Львовская область), "Порубное — Сирет" (Черновицкая область), " Мамалыга – Кривая" (Черновицкая область), "Ягодин – Дорогуск" (Волынская область) – только регулярные рейсы, "Устилуг – Зосин" (Волынская область).

В начале февраля Мининфраструктуры расширило доступ к электронной очереди для пересечения границы автобусами на все контрольно-пропускные пункты с Евросоюзом и Молдовой.

С 12 февраля с помощью системы "еЧерга" автобусы могут планировать пересечение границы. Система работала на 8 пунктах пропуска, а затем расширилась еще на 21, то есть всего охвачено 29 пунктов пропуска.