Два роки "єЧерзі": більш ніж 1,5 мільйона перетинів кордону і понад 90 тисяч завантажень

Два роки тому, 12 грудня 2022 року, в Україні запустили інноваційну систему "Електронна черга перетину кордону", вона ж - "єЧерга", яка вперше дозволила вантажівкам перетинати кордон за онлайн-записом.

Про це повідомляє Міністерство розвитку громад та територій України.

Відтоді система забезпечила понад 1,5 мільйона перетинів кордону, зменшила корупційні ризики та покращила умови для перевізників і пасажирів.

Згідно з повідомленням, з моменту запуску "єЧерга" функціонує у 17 пунктах пропуску для вантажівок і 28 – для автобусів. Найбільш завантаженими залишаються переходи “Порубне – Сірет”, “Краківець – Корчова” та “Ягодин – Дорогуськ”.

Також за цей час послугою скористалися понад 1,3 мільйона вантажівок. Автобуси виконали понад 170 тисяч перетинів, причому 70% із них проходять кордон вчасно завдяки бронюванню слотів.

Зазначається, що система мінімізує фізичне очікування на кордоні, дозволяє заощаджувати пальне та знижує викиди. У застосунку "єЧерга" доступна інформація про черги, статистика, час реєстрації та інші важливі параметри. Наразі систему завантажили понад 90 тисяч разів, а щоденна інформаційна підтримка працює для зручності користувачів.

"єЧергу" розширять

У 2025 році планують розширити "єЧергу" на всі типи транспортних засобів, щоб кожен міг планувати свій час при перетині кордону.

Як зазначив Віцепремʼєр-міністр Олексій Кулеба, це унікальний проєкт, що не має аналогів у світі, і він продовжує вдосконалюватися завдяки відгукам користувачів.

Робота системи допомагає зменшити навантаження на інфраструктуру, оптимізує логістику та сприяє розвитку економічної активності. Це приклад технологічного рішення, яке змінює правила гри для українського бізнесу і громадян.

Відомо, що на початку грудня Кабінет міністрів схвалив запровадження ще на два роки експериментального проекту з впорядкування черговості прибуття автотранспорту до міжнародних та міждержавних пунктів пропуску через кордон з використанням електронної системи "єЧерга".

Додамо, з 1 серпня на державному порталі відкритих даних data.gov.ua опубліковано інформацію про перетин кордону вантажівками через систему "єЧерга". Дані охоплюють період з 11 грудня 2023 року до 1 серпня 2024 року і є доступними для перегляду та аналізу.

Нагадаємо, з липня послуга "єЧерга" для вантажівок запрацювала для порожніх вантажівок на пункті пропуску "Красноїльськ – Вікову де Сус" з Румунією.