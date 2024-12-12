Два года "єЧерзі": более 1,5 миллиона пересечений границы и более 90 тысяч загрузок

Два года назад, 12 декабря 2022 года, в Украине запустили инновационную систему "Электронная очередь пересечения границы", она же — "єЧерга", которая впервые позволила грузовикам пересекать границу по онлайн-записи.

Об этом сообщает Министерство развития общин и территорий Украины.

С тех пор система обеспечила более 1,5 миллионов пересечений границы, уменьшила коррупционные риски и улучшила условия для перевозчиков и пассажиров.

Согласно сообщению, с момента запуска "єЧерга" функционирует в 17 пунктах пропуска для грузовиков и 28 – для автобусов. Наиболее загруженными остаются переходы "Порубное — Сирет", "Краковец — Корчёва" и "Ягодин — Дорогуск".

Также за это время услугой воспользовалось более 1,3 миллиона грузовиков. Автобусы выполнили более 170 тысяч связей, причем 70% из них проходят границу вовремя благодаря бронированию слотов.

Система минимизирует физическое ожидание на границе, позволяет экономить топливо и снижает выбросы. В приложении "єЧерга" доступна информация об очередях, статистике, времени регистрации и других важных параметрах. Сейчас систему скачали более 90 тысяч раз, а ежедневная информационная поддержка работает для удобства пользователей.

"єЧергу" расширят

В 2025 году планируют расширить "єЧергу" на все типы транспортных средств, чтобы каждый мог планировать свое время при пересечении границы.

Как отметил вицепремьер-министр Алексей Кулеба, это уникальный проект, не имеющий аналогов в мире, и он продолжает совершенствоваться благодаря отзывам пользователей.

Работа системы помогает снизить нагрузку на инфраструктуру, оптимизирует логистику и способствует развитию экономической активности. Это пример технологического решения, изменяющего правила игры для украинского бизнеса и граждан.

Известно, что в начале декабря Кабинет министров одобрил введение еще на два года экспериментального проекта по упорядочению очередности прибытия автотранспорта в международные и межгосударственные пункты пропуска через границу с использованием электронной системы "єЧерга".

Добавим, с 1 августа на государственном портале открытых данных data.gov.ua опубликована информация о пересечении границы грузовиками через систему "єЧерга". Данные охватывают период с 11 декабря 2023 года по 1 августа 2024 года и доступны для просмотра и анализа.

Напомним, с июля услуга "єЧерга" для грузовиков заработала для пустых грузовиков на пункте пропуска "Красноильск — Викову де Сус" с Румынией.