Кабмин продлил "єЧергу" еще на два года: ее расширят на легковые авто и малые грузовики

Кабинет министров одобрил введение еще на два года экспериментального проекта по упорядочению очередности прибытия автотранспорта в международные и межгосударственные пункты пропуска через границу с использованием электронной системы "Электронная очередь пересечения границы".

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Также утвержден порядок реализации проекта. Соответствующее постановление правительство приняло 5 декабря, согласившись с предложением Министерства развития общин и территорий, говорится в сообщениях самого ведомства и представителя Кабмина в Верховной Раде Тараса Мельничука.

Обновленный проект преследует цель существенно расширить функционал системы "єЧерга" и модернизировать ее. В частности, запланировано:

масштабировать услугу на все виды транспортных средств, пересекающих границу (легковые автомобили, грузовики менее 7,5 тонн); провести интеграцию с соответствующими системами для обеспечения приоритета в очереди в соответствии с Конвецией о совместном транзите компаний, экспортирующих товары в соответствии с системой МДП или имеющих статус авторизованного экономического оператора; обеспечить автоматическую проверку определенной информации на момент регистрации в системе, например наличие страхового полиса ("зеленой карты").

Кроме того, как говорят в Минвосстановления, важным этапом развития проекта станет установка камер автоматической фиксации на въезде в пункты пропуска, чтобы минимизировать возможности проезда транспорта, не зарегистрированного в системе.

Напомним, что система "єЧерга" была впервые запущена в декабре 2022 года в пункте пропуска "Ягодин — Дорогуск" на границе с Польшей. Она функционирует на всех ключевых пунктах пересечения границы для грузовиков (17) и автобусов (28).

За время действия системы было зарегистрировано более 1,5 миллиона пересечений границы такими транспортными средствами (свыше 1,3 миллиона пересечений выполнены грузовиками, остальные – автобусами). Треть из них была осуществлена лишь за последние полгода.

Число пользователей "єЧерги" из разных стран уже превысило 120 тысяч. Больше всего пересечений границы грузовиками зафиксировано в КПП "Порубное – Сирет" (Румыния): 88,6 тысячи; "Краковец – Корчова" (Польша): 73,2 тысячи; "Ягодин — Дорогуск" (Польша): 70,7 тысячи.