Кабмін продовжив "єЧергу" ще на два роки: її розширять на легкові авто та малі вантажівки

Кабінет міністрів схвалив запровадження ще на два роки експериментального проекту з впорядкування черговості прибуття автотранспорту до міжнародних та міждержавних пунктів пропуску через кордон з використанням електронної системи "Електронна черга перетину кордону".

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Також затверджено порядок реалізації проекту. Відповідну постанову уряд ухвалив 5 грудня, погодившись із пропозицією Міністерства розвитку громад та територій, йдеться у повідомленнях самого відомства та представника Кабміну в Верховній Раді Тараса Мельничука.

Оновлений проєкт має на меті суттєво розширити функціонал системи "єЧерга" та модернізувати її. Зокрема, заплановано:

масштабувати послугу на всі види транспортних засобів, що перетинають кордон (легкові автомобілі, вантажівки менше 7,5 тонн); провести інтеграцію з відповідними системами для забезпечення пріоритету в черзі відповідно до Конвеції про спільний транзит компаній, що експортують товари відповідно до системи МДП або ж мають статус авторизованого економічного оператора; забезпечити автоматичну перевірку певної інформації на момент реєстрації в системі, наприклад наявність страхового поліса ("зеленої картки").

Окрім цього, як кажуть у Мінвідновлення, важливим етапом розвитку проєкту стане встановлення камер автоматичної фіксації на в’їзді до пунктів пропуску, щоб мінімізувати можливості проїзду транспорту не зареєстрованого в системі.

Нагадаємо, що система "єЧерга" була вперше запущена в грудні 2022 року в пункті пропуску "Ягодин – Дорогуськ" на кордоні з Польщею. Наразі вона функціонує на всіх ключових пунктах перетину кордону для вантажівок (17) та автобусів (28).

За час дії системи було зареєстровано понад 1,5 мільйона перетинів кордону такими транспортними засобами (понад 1,3 мільйона перетинів виконані вантажівками, інші – автобусами). Третина з них була здійснена лише за останні пів року.

Кількість користувачів "єЧерги" з різних країн вже перевищила 120 тисяч. Найбільше перетинів кордону вантажівками зафіксовано у КПП "Порубне – Сірет" (Румунія): 88,6 тисячі; "Краківець – Корчова" (Польща): 73,2 тисячі; "Ягодин – Дорогуськ" (Польща): 70,7 тисячі.