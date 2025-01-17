Україна та ЄС схвалили нові рішення для підтримки "транспортного безвізу"

17 січня відбулося третє засідання Спільного Комітету, створеного в межах угоди про вантажні перевезення між Україною та Євросоюзом.

Про це пише Міністерство розвитку громад та територій України.

Під час зустрічі були ухвалені важливі рішення, спрямовані на покращення функціонування "транспортного безвізу" та сталого виконання вантажних перевезень між Україною та ЄС.

Одним із ключових рішень стало створення спеціальної робочої групи для аналізу ефективності "транспортного безвізу". Ця група включатиме представників України та ЄС, які на експертному рівні аналізуватимуть вплив угоди на ринок перевезень, вирішуватимуть проблемні питання та шукатимуть взаємовигідні рішення.

Також було досягнуто домовленості щодо забезпечення доступу українських перевізників до використання смарт-тахографів у вантажних перевезеннях.

Повідомляється, що раніше це обладнання, яке контролює режим праці та відпочинку водія, було недоступне для українських перевізників через відсутність необхідних ключів, що видаються лише країнам-членам ЄС.

Тепер українські компанії зможуть повноцінно використовувати сучасні вантажівки, обладнані смарт-тахографами, що спростить їхню роботу та зменшить витрати.

Міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба наголосив на важливості вантажних перевезень для економічної стійкості країни, особливо з огляду на експорт продукції з доданою вартістю та імпорт товарів для громадян і бізнесу.

Він підкреслив, що майбутнє європейських перевезень полягає у відсутності дозволів, і Україна прагне, щоб лібералізація стала постійною.

Нагадаємо, 20 червня у Брюсселі заступник міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Сергій Деркач та комісар ЄС з питань транспорту Адіна Велян підписали угоду про продовження лібералізації вантажних перевезень.