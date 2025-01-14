Промисловий, економічний та транспортний безвізи: Україна хоче зберегти умови доступу до ринку ЄС

Кабінет міністрів завершує внутрішню підготовку до переговорів із ЄС про підписання угоди про "промисловий безвіз". Україна також прагне продовжити "економічний безвіз" та закріпити його на постійній основі через зміни Угоди про асоціацію.

Про це повідомив премʼєр-міністр Денис Шмигаль.

За його словами, показники експорту українських товарів до Європи продовжують зростати. 60% всього, що продає український бізнес за кордон, іде до ЄС.

"Минулого року ми експортували туди товарів майже на 25 млрд доларів. Це на 6% більше, ніж у 2023 році. Одним із важливих чинників такого успіху став так званий "економічний безвіз", коли більшість українських товарів потрапляють в ЄС без мита, тарифів та квот", — підкреслив Шмигаль.

Він наголосив, що завдання мінімум у торгівлі на цей рік — зберегти умови доступу до ринку Євросоюзу на рівні не гірше 2024 року.

"Будемо обговорювати з європейськими партнерами як продовження "економічного безвізу", так і його закріплення на постійній основі через зміну Угоди про асоціацію", — зауважив очільник уряду.

Так само, за словами прем’єр-міністра, цього року Україна буде обговорювати продовження "транспортного безвізу", завдяки якому українським автомобільним перевізникам більше не потрібні спеціальні дозволи.

"Торік експорт автомобільним транспортом склав вже більше 10 млн тонн на суму 14,7 млрд доларів. Це на 5% більше порівняно з 2023 роком і свідчення того, який важливий "транспортний безвіз" для української логістики та експорту", — зазначив Шмигаль.

Прем’єр-міністр додав, що найближчим часом уряд планує завершити всю внутрішню підготовку до переговорів про підписання і "промислового безвізу" із ЄС.

"Залишилося ухвалити один законопроект, який ми подамо до парламенту найближчим часом. Після цього зможемо перейти до офіційного процесу укладання угоди", — уточнив Шмигаль.

Він підкреслив, що "промисловий безвіз" — це унікальний інструмент підтримки українського бізнесу та інтеграції в європейську економіку, який передбачає взаємне визнання сертифікації продукції. Це збільшить можливості для експорту та зменшить бюрократію і час, необхідний для того, аби український товар потрапив на європейський ринок.

Зауважимо, пільговий режим торгівлі з ЄС діє із червня 2022 року та сприяє полегшенню важкої ситуації, в якій опинилися українські виробники та експортери внаслідок агресивної війни з боку Росії.

Але Єврокомісія запропонувала продовжити призупинення імпортних мит і квот на український експорт до ЄС ще на один рік з умовою, що вона посилить захист чутливої ​​сільськогосподарської продукції ЄС.